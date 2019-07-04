PTT 55 bin Personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 2023 yılına kadar 55 bin yeni personelin istihdam edileceğini işaret etmişti. 1100 personel alımı yapılacağı belirtildi ve bu bağlamda PTT Para Lojistik ve ÖZEL Güvenlik Hizmetleri A.Ş. için de 1100 yeni personel alımı yapılacağını belirtmişti.

PTTPAL Nakit Merkezlerine İlişkin Ayrıntılar

Haziran ayı içerisinde kurulmuş olan PTTPAL; kıymetli maden, evrak, işleme ve saklama, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecektir. Nakit merkezlerinin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana gibi büyükşehirlerde kurulacağı belirtiliyor. PTTPAL’ın gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle birlikte Türkiye geneline PTT merkez, şube ve ATM’lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası’yla yapılmış olan protokole göre 24 merkezde medeni para konsinye depolarını işletmek amaçlanıyor.

PTT Personel Alım Şartları Nelerdir?

PTT’nin personel alım ilanında başvuru şartları kısa süre önce güncellenmişti. Yapılan güncellemeye göre adayların yerine getirmesi gereken birtakım genel şartlar da duyuruldu. Başvuruda bulunacak adaylarda aranan genel şartlar;

Adayların on sekiz yaşını tamamlaması ve otuz beş yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş veya ertelemiş olması gerekiyor.

Adayların yurtiçi ve yurtdışında görev yapmasına engel mahiyeti taşıyacak sağlık veya hukuki bir engeli bulunmamalıdır.

Bireyin görev yapacağı pozisyonun eğitim düzeyine haiz olması gerekiyor.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmalıdır.

40 bin Çalışan Sayısını 100 bine Çıkaracağız

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ilerleyen süreçlerde 40 bin personel sayısının Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak 100 bine çıkarılacağını söyleyerek ‘’Nasıl 40 bin çalışanımızı 100 bine çıkarıyorsak ekonomimizi de aynı şekilde büyüteceğiz.’’ diye konuştu.

2023 Yılına Kadar Ciddi Artışlar Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedeflerini hatırlatan Bozgeyik, şube ve işyeri sayısının 2023 yılına kadar büyük oranda artış göstereceğini konuştu. 2023 yılına kadar bir vatandaşın en geç 20 dakika içerisinde PTT şubesine ulaşabileceğini belirten Bozgeyik, ‘’PTTmatik sayısını 5 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. 2023 hedeflerimiz arasında 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmak bulunmakta.’’ diye aktardı.

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