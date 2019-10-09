PTT 55 bin kamu personel alımı yapacak mı? İşte o açıklama ve şartlar

PTT tarafından her yıl yayınlanan KPSS şartsız personel alım ilanlarına ilgi oldukça yoğun oluyor. Vatandaşlar ve iş arayanlar merakla PTT KPSS şartsız personel alım ilanının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS Şartsız PTT personel alım ilanı ne zaman başlayacak? PTT kamu personel alımı yapacak mı?

PTT Türkiye'nin bir zamanlar iletişim yükünü tek başına taşıyordu. Bu süreçte çalışanlar tarafından da en fazla merak edilen konuların başında PTT personel alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağı geliyordu. Son yıllarda yapılan personel alım ilanlarındaki yoğun ilgiden dolayı PTT'de bünyesinde çalışacak personeller için KPSS şartı aramadan alım yapıyor. KPSS şartsız yayınlanan personel alım ilanlarına da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

PTT 55 bin personel alımı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, PTT personel alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Daha önce çıkan haberlere göre PTT tarafından 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak son günlerde bu konuyla ilgili belirsizlik sürüyor. PTT'den yapılan son açıklamada ise müjdeli haber geldi…

PTT'DEN SON AÇIKLAMA!

PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir"

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir.

Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak..

PTT'NİN HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPMASI BEKLENİYOR?

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI KONUSUNDA HANGİ AÇIKLAMALAR YAPILDI?

PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklamaya göre; PTT 55 bin personel alımı yapacak. PTT personel alımlarında KPSS şartının aranmayacağı daha önceden belirtilmişti.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik bundan önceki yaptığı açıklamalarında 55 bin personel alımı yapılacağını ifade etmişti. PTT personeli alımının ne zaman yapılacağı hakkında resmi yazı yayımlandı.

'2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz' denildi. Talep cevabında ise; "Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" denildi.