PTT 55 bin kamu personel alımı ile ilgili flaş gelişme! PTT 55 bin personel alım şartları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda PTT KPSS şartsız personel alımları her daim revaçta oldu. PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişinin sorgulama yaptığı 55 bin personel alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ve ilan yayınlanmadı. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMLARI 2019 NE ZAMAN?

PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ve ilan yayınlanmadı. PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI NELER?

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

PERSONEL VE MEMUR ALIMLARI DPB ÜZERİNDEN DEVAM EDİYOR

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU 5 MEMUR ALACAK

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 İL GÖÇ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 40 PERSONEL ALACAK

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 175 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 40 ADET EN AZ ORTAÖĞRETİM MEZUNU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAKTIR

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7000 POLİS ADAYI ALACAK

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 120 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 100 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 1 ADET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN (OKUL ÖNCESİ) İLE 1 ADET SÖZLEŞMELİ ÇOCUK GELİŞİMCİSİ PERSONEL ALIM İLANI

PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT şubeleri bilindiği üzere hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalı oluyor. Ancak bununla birlikte kargo ve posta göndermek isteyenler için bir alternatif daha var. Bu alternatif ise nöbetçi PTT şubeleri… Hemen her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar, "PTT Cumartesi yani bugün açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Normal şartlarda bugün yani Cumartesi günü PTT şubeleri kapalı… Ancak başta da belirttiğimiz gibi nöbetçi şubeler belirli saatlere kadar hizmet vermeye devam edecekler. Nöbetçi PTT şubeleri ise kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan "En yakın PTT" sayfası üzerinden görülüp takip edilebiliyor. Öte yandan normal şartlarda PTT şubeleri saat 09.00 – 12.30 ve 13.30 – 17.00 arasında hizmet vermektedir. Nöbetçi PTT şubeleri ise saat 13.30'a kadar hizmet vermektedir. Saat 13.30'dan tüm PTT şubeleri kapanmaktadır. İşte, nöbetçi PTT şubelerinin sorgulanabildiği "En yakın PTT" sayfası…