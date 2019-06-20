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PTT 2800 TL Maaşla Sınavsız Personel Alımı Var mı?

PTT bünyesinde çalışmak isteyen yüzbinlerce aday PTT personel alımları ile ilgili araştırmalar yapıyor. KPSS CAFE olarak geçtiğimiz günlerde yaptığımız haber bazı yanlış anlaşılmalara neden olduğu için bu konuyu tekrar gündeme getirerek yanlış anlaşılmaları düzeltmek istedik. PTT 2800 TL maaşla sınavsız personel alımı yapıyor mu?

PTT 2800 TL Maaşla Sınavsız Personel Alımı Var mı?

PTT bünyesinde çalışmak isteyen yüzbinlerce aday PTT personel alımları ile ilgili araştırmalar yapıyor. KPSS CAFE olarak geçtiğimiz günlerde yaptığımız haber bazı yanlış anlaşılmalara neden olduğu için bu konuyu tekrar gündeme getirerek yanlış anlaşılmaları düzeltmek istedik. PTT 2800 TL maaşla sınavsız personel alımı yapıyor mu?

20 Haziran 2019 Perşembe 13:45
PTT 2800 TL Maaşla Sınavsız Personel Alımı Var mı?

PTT bünyesinde çalışmak isteyen yüzbinlerce aday PTT personel alımları ile ilgili araştırmalar yapıyor. KPSS CAFE olarak geçtiğimiz günlerde yaptığımız haber bazı yanlış anlaşılmalara neden olduğu için bu konuyu tekrar gündeme getirerek yanlış anlaşılmaları düzeltmek istedik. PTT 2800 TL maaşla sınavsız personel alımı yapıyor mu?

Daha önce yaptığımız haberde PTT'nin 2800 TL maaşla sınavsız personel alımı yaptığını iddia eden bazı sitelerin olduğunu belirtmiştik. Bazı haber siteleri PTT Başmüdürlüklerinin CV topladığını, kadrolu olmasa bile oluşan bazı boş pozisyonlar CV bırakan adaylar ile iletişime geçildiği hatta bu yolla PTT de iş başı yaptığı iddia ediliyor.

Ancak bu konu belirttiğimiz gibi yalnızca bir iddiadır.

Peki bu konuda siz neler yapabilirsiniz?

Yapacağınız en doğru kesin yol. yaşadığınız şehrin PTT Başmüdürlüğü'ne uğrayarak böyle bir iddianın dolaştığını ve doğru olup olmadığını sorabilirsiniz.

Daha önceki haberimizde neler demiştik tekrar göz atalaım;

PTT Türkiye'nin en çok istihdam gerçekleştiren kurumların başında yer alıyor. Yüzbinlerce kişi PTT personel alımları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. PTT her yıl düzenli olarak 2023 yılında kadar 55 bin personel alacağını açıklamıştı. 2018 yılında 5 bin personel alımı için ilana çıkılmış başvuruları geçerli olan adaylar sınava çağrılmıştı. Ancak yapılan sınav sonucunda 5 bin başarılı adaya erişilemedi.  PTT'nin yıl sonu KİK toplantısında tamamlanamayan kısmında 2019/1 PTT personel alımına eklenmesine karar verildi.

2019 PTT personel alım sayısı bu durumda artmış oldu.

PTT PERSONEL ALIMINDA YENİ GELİŞME!

PTT personel alımı ile ilgili yeni bir g elişme yaşandı. Yaşanan gelişmeye göre, PTT iştirak şirketleri bünyesinde görevlendirilmek üzere sınavsız personel alımı gerçekleştiriyor. Alımlar ile ilgili yapılması gerekenler ise yalnızca detaylı CV (özgeçmiş) bırakmak olarak belirtiliyor.

PTT 2800 TL MAAŞLA SINAVSIZ PERSONEL ALIYOR İDDİASI

PTT CV bırakan adaylar arasında uygun pozisyon olması durumunda 2800 TL maaşla iş başı yaptırıldığı iddia ediliyor.

Yapılması gerekenler ise şöyle;

PTT'de çalışmak isteyen adaylar, detaylı bir özgeçmiş (CV) hazırlayarak ikamet ettikleri şehrin bölge müdürlüğüne bırakmaları gerekiyor. CV'lere referans yazılmasının zorunlu olduğu belirtiliyor. Olası bir işçi alımında veya ilana çıkılmadan bazı kadrolar için yapılan personel alımlarında CV 'lerini bırakan adaylarla iletişime geçiliyor.

Siz de PTT iştirakçileri ve PTT Başmüdürlüklerine giderek CV'nizi bırakın. Ancak bu alımlar kadrolu değil, normal işçi statüsüne alımlardır. Öte yandan tüm PTT AŞ Başmüdürlükleri alım yapmamaktadır. Daha fazla bilgiye ulaştığımızda takipçilerimizi bilgilendireceğiz.

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ptt 2800 tl maaşla sınavsız personel alımı var
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