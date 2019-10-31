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PTT 2019 personel alımı ilanı geldi mi? PTT personel alımı başvuruları ne zaman?

PTT 2019 personel alımı ilanı yayınlandı mı? sorusu arama otorunda PTT bünyesinde çalışmak isteyenler tarafından merak ediliyor. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı ve KPSS şartsız 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. PTT personel alımı ile ilgili konu Meclis'e de geldi. PTT 2019 personel alımı ilanı yayınlandı mı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

PTT 2019 personel alımı ilanı geldi mi? PTT personel alımı başvuruları ne zaman?

PTT 2019 personel alımı ilanı yayınlandı mı? sorusu arama otorunda PTT bünyesinde çalışmak isteyenler tarafından merak ediliyor. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı ve KPSS şartsız 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. PTT personel alımı ile ilgili konu Meclis'e de geldi. PTT 2019 personel alımı ilanı yayınlandı mı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

31 Ekim 2019 Perşembe 09:02
PTT 2019 personel alımı ilanı geldi mi? PTT personel alımı başvuruları ne zaman?

PTT 2019 personel alımı ilanı yayınlandı mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. PTT tarafından 2019 yılı içerisinde eksik personel ihtiyacını karşılamak üzere yapılması planlanan personel alımı olup kurumun 2023 yılına kadar 55 bin alım yapması bekleniyor Gözler PTT tarafından yayınlanacak KPSS şartsız personel alım ilanına çevrildi.PTT 2019 personel alımı ilanı yayınlandı mı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

PTT 2019 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ve ilan yayınlanmadı. PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizde olacak. 

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir.

Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI NELER?

1) Türk vatandaşı olmak. 

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak. 

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak 

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. 

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak. 

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak. 

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

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