PTT 2018/1 Personel Alımı Yedek Aday Yerleştirme Duyurusu Yayımlandı!

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) 2018/1 5 bin personel alımı sürecinde yeni bir duyuru yayımlandı ve Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi, Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik kadrolarına yedek aday ataması yapılacağı açıklandı.

PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan duyuruda ise üst kısımda yer alan kadrolara yedek olarak sıralamaya giren adaylara Gazi Üniversitesi tarafından Psikometrik inceleme yapılacağı ifade edildi.

Ayrıca Psikometrik inceleme testi, 29.06.2019 tarihinde Ankara’da yapıalcak ve süresi 120 dakika olarak bildirildi..

2018/1 PERSONEL ALIMI YAZILI SINAV SONUCUNDA YEDEK OLARAK SIRALAMAYA GİREN VE SIRASI GELEN 154 ADAYA YAPTIRILACAK PSİKOMETRİK İNCELEME TESTİ HAKKINDA DUYURU (12.06.2019)

"Şirketimizin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen yapılan 2018/1 personel alımı yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik) pozisyonlarına yedek olarak sıralamaya giren adaylara Gazi Üniversitesi tarafından Psikometrik inceleme yapılacaktır.

Psikometrik inceleme testi, 29.06.2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Psikometrik inceleme testi süresi 120 (yüz yirmi) dakika olup test saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 de tamamlanacaktır.

Psikometrik inceleme testine ilişkin Gazi Üniversitesi tarafından 21.06.2019 tarihinde //gazisem.gazi.edu.tr internet adresinde duyuru yapılacak ve Gazi Üniversitesince adayların cep telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Adaylar Psikometrik inceleme testi giriş belgelerini 24.06.2019 tarihinden itibaren //gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden temin edeceklerdir.

Psikometrik inceleme testine girişlerde kimlik kontrolü ve salonlara yerleştirmelerin yapılabilmesi için adaylar testin başlama saatinden en az 30 dakika öncesinde giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.

Adaylar, Üniversite tarafından hazırlanmış olan Giriş Belgesi, T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) ile yanlarında koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi getireceklerdir.

Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) yanında bulunmayan adaylara Psikometrik inceleme testi yapılmayacaktır. Adaylar, giriş belgelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.

Sınavda soru kitapçığı ve optik formlar üzerindeki bilgiler her aday için kodlanmış olarak adaylara dağıtılacaktır.

Adaylar Psikometrik inceleme testine alınırken; yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, sözlük, cep telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 60 dakika içinde ise sınav salonunda hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacaktır.

Aday, cevap kağıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından değerlendirilmeyecektir.

Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kağıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

Psikometrik inceleme testi esnasında kopya çekildiğinin tespit edilmesi veya bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların Psikometrik inceleme testi geçersiz sayılacaktır.

Psikometrik inceleme testi bitiminden sonra adaylar soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine şahsen teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır. Teslim edilmeyen evrak nedeniyle adayın Psikometrik inceleme testi geçersiz sayılacak ve aday hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.

Psikometrik İnceleme testi sonuçları //ik.ptt.gov.tr internet adresinde yayınlanacak olup başarılı olan adayların adreslerine tebliğ yapılacaktır. Söz konusu tebliğ ile adaylara, atanma şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespiti için istenen belgelerle birlikte 15 gün içinde Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine başvurmaları gerektiği bildirilecektir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaat etmeyenlere herhangi bir işlem yapılmayacak olup ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur…" ifadeleri yer aldı...

YEDEK ADAY YERLEŞTİRME DUYURUSU: "//ik.ptt.gov.tr/2968-2/" WEB ADRESİNDE YER ALMAKTADIR

