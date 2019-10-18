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ProntoPlus’tan yeni ürün: PlusPrivate

ProntoPlus markası ile ayrıcalıklı seyahatte iz bırakan Prontotour, bu kez sevdikleriyle deneyim odaklı gezmek isteyen küçük gruplar için “PlusPrivate” ürününü hayata geçirdi.

ProntoPlus’tan yeni ürün: PlusPrivate

ProntoPlus markası ile ayrıcalıklı seyahatte iz bırakan Prontotour, bu kez sevdikleriyle deneyim odaklı gezmek isteyen küçük gruplar için “PlusPrivate” ürününü hayata geçirdi.

18 Ekim 2019 Cuma 11:03
ProntoPlus’tan yeni ürün: PlusPrivate

Yurt dışı turların lideri Prontotour’un dört yıl önce hayata geçirdiği ayrıcalıklı seyahatin adresi ProntoPlus markası büyümeye devam ediyor. Deneyim odaklı seyahat etmeyi arzulayan ama yanında sadece sevdikleri ve dostları olsun isteyenler için ProntoPlus, “PlusPrivate” ürününü hizmete açtı. İster iş veya okul arkadaşlarınız, ister aile ve akrabalarınızla oluşturacağınız küçük gruplarla maceranın peşinden koşabilir, gurme seyahat keyfi yaşayabilir veya bir festival için yola çıkabilirsiniz. PlusPrivate turlarıyla ‘Plus’ hizmeti alıp sadece sevdikleriniz ile seyahat keyfi yaşayabileceksiniz.

Seyahat severlere en lüksü değil en iyisini ulaşılabilir fiyatlarla sunduklarını ifade eden ProntoPlus Departman Müdürü Neslihan Kılıç Gediz, “Dünyada her sene trendler değişiyor. Deneyim odaklı keşfe çıkan gezginlerin sayısı hızla artıyor. ProntoPlus’un en belirgin özelliği klasik tur programlarında olmayan arka sokakları, gün yüzüne çıkmamış kültürleri keşfe çağırması. Bütün organizasyonlarımızda en doğru coğrafyada en doğru zamanda bulunmayı amaçlıyoruz. Küçük gruplarla seyahat edip herkesle birebir ilgileniyoruz. Konusunda uzman ünlü rehberlerimiz var. Evden havalimanına özel transfer ve ön bilgilendirme gibi ek hizmetler veriyoruz. Prontotour’un kalitesini arkamıza alarak hızla büyüdük. Şimdi bu hizmetimizi PlusPrivate ile özel ve daha küçük gruplar için vermeye başlıyoruz” dedi.

Kişiye özel hizmeti 4-8 kişilik gruplarda uygulayacak olan PlusPrivate, misafirlerini ProntoPlus’un tüm olanaklarından yararlandıracak. Kendi rehberlerinin kullandığı özel araçla seyahat edecek olan gruplar seyahat etmek istedikleri tarih ve dönemleri de tercihlerine göre belirleyebilecekler. Öte yandan PlusPrivate’ın ilk tur paketleri vitrine çıktı. Provence & Rhone Vadisi, Lizbon & Porto, İtalyan Rivierası Liguria ve çizmenin topuğu Puglia turları 1.012 Euro’dan başlayan fiyatlarla seyahat severlerin ilgisine sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
prontoplus tan yeni ürün plusprivate
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