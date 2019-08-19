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Profilo AVM satışa çıktı

İş Bankası, Profilo Alışveriş Merkezi adlı taşınmazı satışa çıkardı.

Profilo AVM satışa çıktı

İş Bankası, Profilo Alışveriş Merkezi adlı taşınmazı satışa çıkardı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:27
Profilo AVM satışa çıktı

Türkiye İş Bankası, Profilo Alışveriş Merkezi adıyla bilinen taşınmazı 425 milyon lira başlangıç bedeliyle satışa çıkardı.

İş Bankası'nın internet sitesinde ‘satılık gayrimenkuller’ bölümünde yer alan duyuruya göre Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkez adıyla bilinen 98 bin metrekarelik taşınmaz satışa çıkarıldı.

1997 yılında inşa edilen AVM için teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedeli 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak belirlendi.

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