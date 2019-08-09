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​Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud’dan konferans: Güzel ahlakı ortaya çıkaran bilgi edeptir

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansa katılan akademisyen Prof. Dr.Wan Mohd Nor Wan Daud, “Âdap” kavramını ele aldığı konuşmasında öğrencisi olduğu Prof. Dr. Muhammad Naquib al-Attas’ın tasavvufi görüşleri ve pratiğine atıfta bulunarak günümüzdeki uygulamalara değindi.

​Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud’dan konferans: Güzel ahlakı ortaya çıkaran bilgi edeptir

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansa katılan akademisyen Prof. Dr.Wan Mohd Nor Wan Daud, “Âdap” kavramını ele aldığı konuşmasında öğrencisi olduğu Prof. Dr. Muhammad Naquib al-Attas’ın tasavvufi görüşleri ve pratiğine atıfta bulunarak günümüzdeki uygulamalara değindi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:09
​Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud’dan konferans: Güzel ahlakı ortaya çıkaran bilgi edeptir

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Ayhan Songar Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta akademisyen Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud, “Parçalanmış Bir Dünyada Bütünleşik Eğitim” başlıklı bir konferans verdi.

Akademisyen, eğitimci idareci, entellektüel, aktivist aynı zamnada şair olan Wan Daud, Malezya Teknoloji Üniversitesi, İslam, İlim ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi (CASIS) kurucusu ve halen Syed Muhammed Naquib al-Atlas kürsüsü profesörü olarak görev yapmakta. Wan Daud, Prof. Dr. Muhammed Naquib al-Attas’ın “İslamve İlim” konularında yaptığı dünyaca tanınan akademik çalışmaların ve geliştirdiği eğitim modelinin günümüzdeki yürütücüsü ve temsilcisidir.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Prof. Dr. Elif Erhan’ın açılış konuşmasını yaptığı konferansta, Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud, geçtiğimiz yıl Dost İslam’a Hizmet Ödülü’ne layık görülen Syed Naquib al-Attas’ın geliştirdiği eğitim modeline atıfta bulunarak, “âdab” kavramı üzerinde durdu.

Güzel ahlakı ortaya çıkaran bilgi edeptir

Arapça kökenli edep kelimesinin çoğulu olan âdap “terbiye” anlamına geliyor veAttas’ın sunmuş olduğu eğitim modelinin merkezinde yer alıyor. Prof. Dr. Wan Daud, Prof. Attas’ın tasavvufu her yerde, her an ve her şartta edep sahibi olmak olarak açıkladığını ve eğitimi, kişiye edep telkin edilmesi olarak tarif ettiğini söyledi.

Güzel ahlakı ortaya çıkaran bilginin edep olduğunu söyleyen Wan Daud, günümüz eğitim anlayışlarının ürettiği insan tipinin yaşadığı ahlaki kırılmaları, eğitimin doğru şekilde ele alınmıyor olmasına bağladı. İslam dünyasında günümüzde edep kavramının indirgenmiş şekilde kullanıldığını, insanın maddi ve manevi anlamda kendisini disipline edebilmesi için bu bilgiye ihtiyacı olduğunu söyledi. Çözüm olarak akli ve ruhi eğitimin bütünlüklü şekilde verilmesi gerektiğini söyleyen Wan Daud, görüşünü tarihten ve günümüzden örneklerle açıkladı.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ile işbirliklerini devam ettirme mesajları vererek sunumunu tamamladı, konferans sonunda katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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