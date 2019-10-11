Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Evlilikte kıskançlığın azı, tutkal etkisi yapıyor”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, TRT1’de yayınlanan Ailece programında evlilik kurumunda açık, şeffaf ve dürüst ilişkinin önemini vurguladı.

Kıskançlığın azı tutkal etkisi yapıyor

Kıskançlık, yalan ve samimiyetsizliğin evlilik kurumunu olumsuz etkilediğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Evlilik kurumunun en büyük düşmanı aldatmadır. Kıskançlık aldatma olmasın diye evlilikte olur. Kıskançlığın az miktarda olanı tutkal etkisi oluşturur. Yanlış kullanılırsa da ailedeki ilişkileri patlatır. ‘Ben neden kıskandım?’ sorusunu insan kendisine yöneltip mantıklı bir cevap alırsa sıkıntı yok. Ama gereksiz yere yapılan kıskançlık aile kurumuna zarar verir. Bir insan kıskançlık hissettiği zaman karşıdaki kişinin aleyhinde konuşmaya başlar. Kıskançlıkta en büyük zararı kişi kendisine verir” dedi.

Patolojik kıskançlık

Kimi zaman kıskançlığın patolojik bir hale dönüşebildiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, mutluluğun en büyük düşmanlarından birinin de kıskançlık olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bir vaka tanıyorum, eşini uyurken izleyen bir erkek vardı. Uykusunda eşi güldüğü zaman uyandırıp ‘Neye gülüyorsun?’ diye soruyordu. Bu patolojik bir kıskançlık. Mutluluğun en büyük düşmanlarından birisidir kıskançlık. Kıskandığı için eşini öldürmek isteyen bir hastam vardı. Aldattığını düşünüyordu. Tek kanıtı da cinsel olarak eski performansını sergilememesiydi. Hatalı bir ipucunu gerçek bir kanıt gibi kullanamaya çalışıyordu. Korktuğu şeye bu yoldan sebebiyet veriyor aslında ama farkında değil. Bunu bilerek değil, bilmeden yapıyorlar. ‘Asla kıskanmam’ diyen insan da kesin yalan söylüyordur. İnsanın önem verdiği şeyi kıskanması normaldir. Bu kimi için bir insandır, kimi için paradır. Bu değişiklik gösterir. İnsanın biyolojik doğası herkesle aynı değildir. Kıskanç ilişki, evde bomba bulundurmakla aynı. Kıskançlığın azı karar, çoğu zarar diyebiliriz. Bazı kadınlar eşleri kıskanınca mutlu olur. Bu durumu ‘Bana değer veriyor’ şeklinde değerlendirir. Hâlbuki karşı tarafın bunu sözleriyle ifade etmesi daha sağlıklı bir durumdur.”

Kimi zaman ilişkilerde taraflar arasında ortaya çıkan ‘Eşim bana eskisi kadar yakın değil, muhtemelen aldatıyor’ gibi şüphe içeren düşünceler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu tip düşüncelerin akla gelmesi gayet doğal. Fakat bu düşünceden sonra neler yaptığımız önemli. Kimi zaman bazılarında patolojik davranışlar ortaya çıkabiliyor. Bazı erkekler evden çıkarken perdeyi işaretliyor, ben evde yokken perde açılmış mı açılmamış mı diye ağır şüphe içeren davranışlar gösterebiliyor. Bu tarz davranışlar hastalık boyutuna gelmiş. Kimi kadınlar ise eşinin ilgisinin azalmasını aldatmaya bağlıyor. Hâlbuki ilk önce kişinin kendisine sorması lazım. Aldatma şüphesinden önce başka sebepler aranması lazım. Belki eşi yorgundu, başka sıkıntısı vardı. Bu konularda sen dili değil de ben dili ile ilişki kurması lazım” diye konuştu.

Açık ve şeffaf ilişki yaşanmalı

Kıskanç bir eşle yaşayan bir kimsenin açık ve şeffaf olması gerektiğini, yalan söylememesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Kıskanç kişi her şeyde kanıt arar. Eve geldiğinizde telefonunuza şifre koyuyorsanız, telefon çaldığında başka odada konuşursanız bu durumda karşı taraf çıldırır. Açık ve şeffaf ilişki yaşamanız lazım. Karşı taraf sorguladığında bile siz şeffaf olursanız bir süre sonra kıskanç olan taraf hatasını anlar, boşuna kıskanmışım der. İspat sorumluluğu iddia sahibine aittir. Bu hukukta da vardır. Eşiniz size aldatma iddiasıyla gelirse kanıt isteyin. Kanıtı yoksa hemen özür diler. Yalan, toplum hayatında en büyük virüstür. O yüzden şeffaf olun. Açık şeffaf ve dürüst ilişkiler evlilikteki güven duygusunun temelini oluşturur. Bütün kültürlerde yalana karşı duyarlılık var. Yalan ilişkinin en büyük düşmanıdır” diye konuştu.

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