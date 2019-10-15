Porland, Gastronomi Alanı İçin Ürettiği Çok Özel Ürün Serileri İle Host Mılano Fuarı’nda…

Ödüllü porselen firması Porland, bu sene de dünya gastronomi sektörünün lider fuarlarından biri olan HOST Milano Fuarı’nda 200 m2’lik standıyla yerli üretim gücünü, dünya markaları arasında tanıtıyor olacak. 18-22 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda Porland, gastronomi alanı üzerine geliştirdiği, darbeye dayanıklı Alumilite porselen üretim tekniği ile üretilen yeni serileri ile fuara damgasını vuracak.

Yıllık 70 milyon üretim kapasitesinin %65’ini yurt dışına gerçekleştirerek dünyada ülkemizi 30’dan fazla ülkede temsil eden %100 Türk sermayeli Porland, dünya trendlerini gastronomi alanında da takip ederek ihtiyaçları karşılamak üzere alanında uzman kadrosuyla tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de dünya pazarında aranılan ve takip edilen bir marka olma yolunda güçlü adımlarla ilerlerken, inovatif yaklaşımlı özel reçeteli ürün gruplarıyla adından söz ettirmeye devam edecek.

Porland, masaüstü grubundaki zengin ürün çeşitliliği ve kalitesiyle Host Milano Fuarı’ndaki 9. HALL’de, S11 -S17 - T12 - T18 Standlarında katılımcıları ağırlayacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA