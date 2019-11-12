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POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? Mülakat tarihi ne zaman?

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımları kapsamında 26. Dönem POMEM'e başvuru yapan adaylar mülakatlara hazırlıklarını sürdürüyor. Mülakat tarihi belli olurken adaylar başvuru sonuçlarına kilitlendi. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? POMEM mülakatları ne zaman?

POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? Mülakat tarihi ne zaman?

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımları kapsamında 26. Dönem POMEM'e başvuru yapan adaylar mülakatlara hazırlıklarını sürdürüyor. Mülakat tarihi belli olurken adaylar başvuru sonuçlarına kilitlendi. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? POMEM mülakatları ne zaman?

12 Kasım 2019 Salı 12:16
POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? Mülakat tarihi ne zaman?

POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM kapsamında yapılacak polis alımlarına ilişkin süreç devam ediyor. 17-25 Ekim tarihleri arasında 26. Dönem POMEM'e başvuru yapan adaylar, başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyor. Başvuru sonuçlarının yanı sıra mülakatların yapılacağı yerlerde günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? POMEM mülakatları ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

26. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak kulislerde dolaşan bilgiye göre, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT NE ZAMAN?

Edinilen bilgiye göre, 26. Dönem POMEM mülakatları 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak. Mülakat yerleri henüz belli olmadı.

MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

26. Dönem POMEM için mülakat aşamaları 31 farklı bölgede yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

* Konu hakkında bilgi düzeyi,
* Kendisinden istenileni kavrama,
* Özgüveni,
* İfade etme yeteneği,
* Beden dilini kullanma becerisi

olmak üzere 5 farklı kritere göre değerlendirme yapılacak olup her bir kriter 20 puan üzerinden hesaplanarak toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır. Adayların başarılı olabilmeleri için 100 üzeirnden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

EĞİTİM SÜRESİ İÇİN DEĞERLENDİRME:

Polis Akademisi Başkanlığından Polis Memuru olarak görev almak isteyen adaylar tüm sınavlardan başarılı olmaları gereklidir. Ayrıca POMEM kapsamında eğitimini tamamlayan ve tüm sınavlardan başarılı olan adayların Polisliğe ataması yapılacaktır. Adayların 26. Dönem POMEM'e katılabilmeleri için KPSS, Fiziki Yeterlilik SInavı puanı ve Mülakat Sınavı puanı toplamı alınarak değerlendirme yapılacak.

Bu kapsamda, Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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