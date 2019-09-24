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Polislik sınavı Operasyonu: Onlarca Gözaltı Var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Polislik sınavı Operasyonu: Onlarca Gözaltı Var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

24 Eylül 2019 Salı 10:55
Polislik sınavı Operasyonu: Onlarca Gözaltı Var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2011'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı çıkarıldığı, zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.09.2019 10:56
Anahtar Kelimeler:
polislik sınavı operasyonu onlarca gözaltı var
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