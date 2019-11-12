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Polislere ateş açtı! Polis cebindeki telefonuna bakınca şaşkına döndü

Eskişehir'de, husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan şahıs, polislere de ateş açtı. Zanlının silahından çıkan kurşun, polis memurunun arka cebinde taşıdığı telefonu sıyırıp geçti.

Polislere ateş açtı! Polis cebindeki telefonuna bakınca şaşkına döndü

Eskişehir'de, husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan şahıs, polislere de ateş açtı. Zanlının silahından çıkan kurşun, polis memurunun arka cebinde taşıdığı telefonu sıyırıp geçti.

12 Kasım 2019 Salı 15:03
Polislere ateş açtı! Polis cebindeki telefonuna bakınca şaşkına döndü

Eskişehir'de Kudret K. (43), husumetli olduğu Hamza Ş.’yi (36) sokak ortasında tabancayla vurarak yaraladı. Kendisini yakalamaya çalışan ekibe de ateş açan Kudret K.’nin silahından çıkan kurşun, polislerden birinin arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta meydana geldi. Eskişehir’de oturan Kudret K., husumetli olduğu Hamza Ş.’yi görünce, belinden tabancasını çekip ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla Hamza Ş. bacağından ve kalçasından yaralandı. Bu sırada sokakta devriye gezen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görevli polis memurları olaya müdahale etti. Şüpheli Kudret K., kaçarken polis memurlarına da ateş açtı. Kurşunlardan biri sivil polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti. Kaçan şüpheli, aynı polis ekibince yaklaşık 500 metre ileride yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı Hamza Ş., çağırılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Kudret K. sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA

Son Güncelleme: 12.11.2019 15:05
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