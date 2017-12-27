Polisi Karşısında Görünce 'Ebe Aramaya Geldik' Diyerek Sıvışmaya Çalıştılar

Adana'da bir evden 40 bin TL değerinde altın ve tabanca çaldığı öne sürülen 1'i çocuk 3 kadın, kendilerini suç üstü yakalayan polisleri görünce 'Doğum yapacak yakınımız için ebe bakmaya geldik, burada ebe vardı' diyerek kaçmaya çalıştılar.

Adana merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayla ilgili yeni bilgiler geldi. Soygun için Osmaniye'den Adana'ya gelen Cono aşiretine mensup 28 yaşındaki Tansu K. , 26 yaşındaki Sibel T., 21 yaşındaki Kibariye S. ve 14 yaşındaki H.T. girdikleri evden binlerce TL değerinde altın ve tabanca çaldılar. Ev sahibi Sayime Gökberk, durumu fark edince polise bildirdi. Hırsızlık büro amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlıktan daha önce çok sayıda sabıkası olan şüphelileri tespit etti.

Polis ,dün öğle saatlerinde aynı evi soymak için gelen zanlıları yakalamak için apartmana geldi. Burada gözcülük yapan 14 yaşındaki H.TY. yakalandı. Sibel T. ve Kibariye S. kapıda karşılarında polisi görünce, "Biz buraya doğum yapacak bir yakınımız için ebe aramaya geldik" dediler. Gözaltına alınan şüpheliler güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri izleyince suçlarını kabul etti. Sağlık kontrolünden geçirilen 1'i çocuk 3 kadın, daha sonra adliyeye sevk edildiler.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA