Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Polisi Karşısında Görünce 'Ebe Aramaya Geldik' Diyerek Sıvışmaya Çalıştılar

Adana'da bir evden 40 bin TL değerinde altın ve tabanca çaldığı öne sürülen 1'i çocuk 3 kadın, kendilerini suç üstü yakalayan polisleri görünce 'Doğum yapacak yakınımız için ebe bakmaya geldik, burada ebe vardı' diyerek kaçmaya çalıştılar.  

banner396

Polisi Karşısında Görünce 'Ebe Aramaya Geldik' Diyerek Sıvışmaya Çalıştılar

Adana'da bir evden 40 bin TL değerinde altın ve tabanca çaldığı öne sürülen 1'i çocuk 3 kadın, kendilerini suç üstü yakalayan polisleri görünce 'Doğum yapacak yakınımız için ebe bakmaya geldik, burada ebe vardı' diyerek kaçmaya çalıştılar.  

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:46
Polisi Karşısında Görünce 'Ebe Aramaya Geldik' Diyerek Sıvışmaya Çalıştılar

Polisi Karşısında Görünce 'Ebe Aramaya Geldik' Diyerek Sıvışmaya Çalıştılar

Adana'da bir evden 40 bin TL değerinde altın ve tabanca çaldığı öne sürülen 1'i çocuk 3 kadın, kendilerini suç üstü yakalayan polisleri görünce 'Doğum yapacak yakınımız için ebe bakmaya geldik, burada ebe vardı' diyerek kaçmaya çalıştılar.  

Adana merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayla ilgili yeni bilgiler geldi. Soygun için Osmaniye'den Adana'ya gelen Cono aşiretine mensup 28 yaşındaki Tansu K. , 26 yaşındaki Sibel T., 21 yaşındaki Kibariye S. ve 14 yaşındaki H.T. girdikleri evden binlerce TL değerinde altın ve tabanca çaldılar. Ev sahibi Sayime Gökberk, durumu fark edince polise bildirdi. Hırsızlık büro amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlıktan daha önce çok sayıda sabıkası olan şüphelileri tespit etti.

Polis ,dün öğle saatlerinde aynı evi soymak için gelen zanlıları yakalamak için apartmana geldi. Burada gözcülük yapan 14 yaşındaki H.TY. yakalandı. Sibel T. ve Kibariye S. kapıda karşılarında polisi görünce, "Biz buraya doğum yapacak bir yakınımız için ebe aramaya geldik" dediler. Gözaltına alınan şüpheliler güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri izleyince suçlarını kabul etti. Sağlık kontrolünden geçirilen 1'i çocuk 3 kadın, daha sonra adliyeye sevk edildiler.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.12.2017 10:57
Anahtar Kelimeler:
PolisPolisi Karşılarında GördülerPolis Son Dakika Adana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Üniversitesi Operasyonu! 174 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Fatih Üniversitesi Operasyonu! 174 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
YÖK'ten Batman Üniversitesi'nde Tartışmalara Neden Olan Yazı Hakkında İnceleme Kararı
YÖK'ten Batman Üniversitesi'nde Tartışmalara Neden Olan Yazı Hakkında İnceleme Kararı
Son Dakika! Gerilim Tırmanıyor! ABD Kudüs Tasarısını Veto Edecek
Son Dakika! Gerilim Tırmanıyor! ABD Kudüs Tasarısını Veto Edecek

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim