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Polis ve mağdurların aradığı 'Bitcoin Safiye'nin eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan, mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin restoranda eğlendiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

Polis ve mağdurların aradığı 'Bitcoin Safiye'nin eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan, mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin restoranda eğlendiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

05 Kasım 2019 Salı 20:51
Polis ve mağdurların aradığı 'Bitcoin Safiye'nin eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Aydın'da eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı.

Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye. iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist- broker' olarak tanıttı.

Safiye doktora, parasını herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi bitcoin'e yatırmasını söyledi.

İkna olan doktordan bitcoin karşılığında para alan Safiye, bir süre sonra kâr payı verdiği doktora kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kâr payı ödeyeceğini vaat etti.

'Yeğenim MİT'te görevli'

Böylelikle 'Çiftlik Bank' benzeri bir yapı oluşturan Safiye, kısa sürede hemşireden polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı, bitcoin almak için para topladığı kişilere 2 yıl boyunca kâr payı ödedi.

Para aldığı kişilere kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyerek güven kazanan Safiye, 2 ay önce ortadan kayboldu. Safiye'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı dolandırdı

Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi.

Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da paralı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçen Y.'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Safiye Gökçen Y.'nin tanınmamak için başörtüsü taktığı görüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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