Polis - Subay ve Astsubay Olacaklar Dikkat! ÖSYM'den Uyarı Geldi

Polis, Subay ve Astsubay olmak isteyenlerin dikkatine! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son dakika duyurusu yapıldı.