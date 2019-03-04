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Polis - Subay ve Astsubay Olacaklar Dikkat! ÖSYM'den Uyarı Geldi

Polis, Subay ve Astsubay olmak isteyenlerin dikkatine! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son dakika duyurusu yapıldı.

Polis - Subay ve Astsubay Olacaklar Dikkat! ÖSYM'den Uyarı Geldi

Polis, Subay ve Astsubay olmak isteyenlerin dikkatine! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son dakika duyurusu yapıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:44
Polis - Subay ve Astsubay Olacaklar Dikkat! ÖSYM'den Uyarı Geldi

Polis, Subay ve Astsubay olmak isteyenlerin dikkatine! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son dakika duyurusu yapıldı.

ÖSYM trafından "2019-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı Adaylarımızın Dikkatine!" başlığıyla yayınlanan duyuruda "2019 YKS Başvuruları 6 Mart 2019 Çarşamba günü sona eriyor. İnternet aracılığıyla 6 Mart 2019 saat 23:59'a kadar başvuru yapılabilir" ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 04.03.2019 23:10
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