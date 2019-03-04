Polis - Subay ve Astsubay Olacaklar Dikkat! ÖSYM'den Uyarı Geldi

Polis, Subay ve Astsubay olmak isteyenlerin dikkatine! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son dakika duyurusu yapıldı.
ÖSYM trafından "2019-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı Adaylarımızın Dikkatine!" başlığıyla yayınlanan duyuruda "2019 YKS Başvuruları 6 Mart 2019 Çarşamba günü sona eriyor. İnternet aracılığıyla 6 Mart 2019 saat 23:59'a kadar başvuru yapılabilir" ifadelerine yer verildi.
- 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu
- 2019-YKS Aday Başvuru Formu
- Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
- 2019-YKS Başvuru Merkezleri
- 2019-YKS Okul veya Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
- 2019-YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı
- 2019-YKS Afişi
- 2019-YKS Sıkça Sorulan Sorular
- Milli Savunma Bakanlığının Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Hakkındaki Duyurusu