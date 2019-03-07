Polis, Subay, Astsubay ve Memur Alımında KPSS Puanı Düşecek mi?

Anayurt Gazetesi Yazarı Murat Polat "Devlet memurluğunda KPSS puanı düşürülsün" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Polat yazısında "KPSS puanı işsizliği tetikliyor Devlet Personel Başkanlığı Devlet kurumlarına alınan KPSS puanlarını düşürmeli binlerce genç KPSS puanın 70 olmasına tepki gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yazının ilgili kısmı şöyle;

Özellikle ön lisans mezunlarına uygulanan KPSS puanlarının 70 olması milyonlarca genci işsiz bırakıyor.

Aylardır yüz binlerce kişi polis ve Astsubay alımını bekliyordu.

Hatta Ön lisans mezunu adaylar da kendilerine kontenjan açılması için imza kampanyaları bile düzenlemişti. ve sonunda kendilerine de kontenjan açılmıştı. Ancak ilanın yayınlanmasından sonra çoğu kişinin hayalleri suya düştü.

KPSS puanı çok fazla geldi.

Bazı vatandaşlar Puanların düşürülmesini istiyoruz diyor biz vatan sevdalısı gençler bu gibi engellere takılınca çok üzülüyoruz. Lütfen sesimizi duyun, KPSS puanını düşürün diye feryat ediyor.

İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere hemen hemen bütün kurumlarda memur alımlarında en az KPSS puanı 70 istiyor.

Bazı gençler KPSS’den 70 puan alamayınca boşta geziyor ve işsizliğin artışına neden oluyor.

Yüz binlerce vatandaş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Polis ve Astsubay alımında KPSS puanlarının 70 değil de 60 puana düşürülmesini istiyor.

Ak Parti milletvekilleri de KPSS puanlarından şikayetçi.

Ak Parti milletvekilleri kendi bölgelerinde en çok bu sorunlarla karşılaştığını söylüyor.

Devlet Personel Başkanlığının KPSS puanları ile ilgili bir çalışma yapmasını isteyen Ak Parti milletvekilleri bu sıkıntıları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceklerini söyledi.

Bazı milletvekilleri şu an ülkemizde en büyük sorunun işsizlik olduğunu ve bununda KPSS puanlarının düşürülerek yapılmasını istediler.

Yüz binlerce genç özel dersanelere giderek KPSS’ye çalışıyor ancak ekonomik sorunlar yüzünden dersanelerin paralarını ödeyemediği için kayıtlarını dondurup yarıda bırakıyorlar.

Ülkemizde bu gün nereden bakarsanız bakın milyonlarca gencimiz boşta geziyor.

Özellikle Polis ve diğer devlet memurluğunda alımlar için KPSS puanlarının düşmesi yüz binlerce gencin hayalini gerçekleştirmiş olur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Devlet Personel Başkanlığının KPSS puanları ile ilgili gençlere müjde vermesi gerekir.