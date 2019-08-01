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Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları ne zaman? Şartları nelerdir? Nereden başvurulur?
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Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları ne zaman? Şartları nelerdir? Nereden başvurulur?

Polis Meslek Yüksekokulları'na 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak. Peki Polis Meslek Yüksekokulları alımları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? 2019 başvuruları ne zaman? Tüm merak edilenler haberin detayında

Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları ne zaman? Şartları nelerdir? Nereden başvurulur?

Polis Meslek Yüksekokulları'na 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak. Peki Polis Meslek Yüksekokulları alımları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? 2019 başvuruları ne zaman? Tüm merak edilenler haberin detayında

01 Ağustos 2019 Perşembe 08:39
Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları ne zaman? Şartları nelerdir? Nereden başvurulur?

Polis Meslek Yüksekokulları alımları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? 2019 başvuruları ne zaman? soruları Polis Meslek Yüksekokulları'na 2 bin 500 öğrenci alınacağı duyurulduktan sonra arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte tüm ayrıntılar...

Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar ön başvurularını 5-19 Ağustos tarihleri arasında "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile kullanarak yapabilecek.

ADAYLARDA ARANACAK OLAN ŞARTLAR NELER?

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2019 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak."

SINAV GİRİŞ KOŞULLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak.

Eğitim sonunda başarılı sağlayanlar polis memuru olarak göreve başlayacak.

Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisinin "http://www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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