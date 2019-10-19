Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5094
EURO
6.4409

Polis memuru kendini vurdu!

Üsküdar'da bulunan Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Çevik Kuvvet yerleşkesinde, Polis Memuru Mustafa Gökkaya iddiaya göre, silahıyla intihar girişiminde bulundu. Sol göğüs kısmından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan Gökkaya, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis memuru kendini vurdu!

Üsküdar'da bulunan Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Çevik Kuvvet yerleşkesinde, Polis Memuru Mustafa Gökkaya iddiaya göre, silahıyla intihar girişiminde bulundu. Sol göğüs kısmından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan Gökkaya, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:13
Polis memuru kendini vurdu!

Olay, Üsküdar'daki Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Çevik Kuvvet yerleşkesinde gece saat 01.00 sıralarında yaşandı.

Yerleşkenin içerisinden silah sesi duyulması üzerine, görevli polis memurları içeride arama yaptı. Yemekhaneye giren polis ekipleri Mustafa Gökkaya'yı yerde sol göğüs kısmından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa Gökkaya, ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken meslektaşları ise hastaneye akın etti. Daha sonra olayı öğrenerek hastaneye gelen Gökkaya'nın annesi de gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anneyi Gökkaya'nın meslektaşları teselli etti.

Öte yandan, Olay Yeri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yerleşkede bir süre inceleme yaptı. İlk inceleme sonucu olay yerinde tabanca, bir adet boş kovan ve Gökkaya'ya ait cep telefonu bulundu. Gökkaya'nın özel hayatında problemleri olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
polis memuru kendini vurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğünün ertesi günü öldürüldü! Damat cinayetinde şok iddia!
Düğünün ertesi günü öldürüldü! Damat cinayetinde şok iddia!
Yarına dikkat ! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yarına dikkat ! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Eşi cezaevinden çıkan kadın öldürülme korkusuyla adliyeye sığındı
Eşi cezaevinden çıkan kadın öldürülme korkusuyla adliyeye sığındı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim