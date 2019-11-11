Polis, Bekçi ve Jandarma alım şartlarında değişiklik yapıldı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ve 12 maddeden oluşan POMEM alımında önemli değişiklik yapıldı. işte ilanın tam metni… Polis Akademisi Başkanlığı yaptığı duyuruya göre POMEM, PAEM, PMYO ve bekçi alımları için yönetmelikte değişikliğe dair duyuru yayımladı. POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. POMEM, PMYO, PAEM, Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? POMEM, PMYO, PAEM, Jandarma bekçi alım başvurusu nasıl ve nereye yapılacak? POMEM, PMYO, PAEM, Jandarma bekçi alımı ne zaman?

EMNİYETE GERİ DÖNÜŞLERDE ARANACAK ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanacaklar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamayacak, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanacaklar.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1

– 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"j) Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,"

"l) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,"

MADDE 2

– Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarıyla ilgili kontenjan, Bakanlık onayıyla belirlenir."

MADDE 3

– Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7 – (1) POMEM'lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri, Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Kılavuzu ile Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) POMEM giriş sınavına başvurular her dönem için, Başkanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır.

(3) Adayların KPSS taban puanı Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla değiştirilebilir.

(4) Eksik belge ve bilgi ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(5) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz."

MADDE 4

– Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,"

"h) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanı sunmak,"

"l) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunmamak."

MADDE 5

– Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başvuruda istenen bilgi, belge ve başvuruların alınması

MADDE 9 – (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

ç) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

d) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını Müracaat Kabul Komisyonuna teslim eder.

(3) Aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."

MADDE 6

– Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş; aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"a) Müracaat kabul komisyonu; biri en az şube müdürü düzeyinde üç rütbeli personelden oluşur."

"f) Soru denetleme komisyonu; iki rütbeli personel ve üç öğretim elemanından oluşur."

"(2) Başkanlıkta Başkan, eğitim kurumlarında kurum müdürü tarafından, komisyonların emrine en fazla yirmişer memur yardımcı personel olarak görevlendirilebilir."

"(5) Sınavların yapılması, hazırlanması, işleyişi, sınav sonuçlarının açıklanması işlemleri merkezi sınav komisyonu tarafından koordine edilir."

MADDE 7

– Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Ön sağlık kontrolü, Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır."

MADDE 8

– Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Adayların ikamet illerine göre" ibaresi "Başkanlıkça" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9

– Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Başkanlıkça belirlenecek" ibaresi "Soru Hazırlama Komisyonunca hazırlanıp Soru Denetleme Komisyonunca uygun görülen" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10

– Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) POMEM giriş puanına göre lisans mezunu ve ön lisans mezunu adaylar için erkek, kadın ve şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir."

MADDE 11

– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12

– Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

POMEM NEDİR?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

NASIL POLİS OLUNUR?

Polis olmak için belirli bir eğitimden geçmeniz ve bazı fiziki özelliklerde taşıyor olmanız gerekmektedir. Polis olabilmek için Lise mezunları, önlisans mezunları, lisans ve yüksek lisans mezunlarının farklı eğitim okullarında polislik eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitim süreleri son mezun olduğunuz okula göre 2 yıl ile 6 ay arasında değişmektedir. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM) ' eğitimlerine katılarak altı aylık bir eğitim sonrası polis unvanına sahip olabilirsiniz. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ' eğitimlerine katılarak iki yıllık bir eğitim sonrası polis unvanına sahip olabilirsiniz. Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ' eğitimlerine katılarak onbir aylık bir eğitim sonrası polis ünvanına sahip olabilirsiniz.