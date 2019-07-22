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Polis baskın yapınca cezaevi firarisi 4. kattan atladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından aranan cezaevi firarisi V.S. (40), kadın arkadaşının evinde bulunduğu sırada polis baskın düzenledi. Kaçmaya çalışırken 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca yaralanan V.S. yakalandı.

Polis baskın yapınca cezaevi firarisi 4. kattan atladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından aranan cezaevi firarisi V.S. (40), kadın arkadaşının evinde bulunduğu sırada polis baskın düzenledi. Kaçmaya çalışırken 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca yaralanan V.S. yakalandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 06:52
Polis baskın yapınca cezaevi firarisi 4. kattan atladı

Olay dün gece saatlerinde, Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Reşat Nuri Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Polis, uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından aranan cezaevi firarisi V.S.'nin kadın arkadaşının evinde olduğunu öğrendi.

Polis eve baskın düzenledi. Kadın arkadaşıyla içki içtiği öne sürülen V.S., kapıya dayanan polisleri görünce 4. katta bulunan evin balkonundan atladı.

Polisten kaçmaya çalışırken yaralanan V.S.'ye olay yerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Vücudunda kırıklar olan V.S. kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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polis baskın yapınca cezaevi firarisi kattan atladı
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