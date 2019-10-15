Polis alımı başvuru sayfası | 7 bin polis alımı KPSS puan şartı kaç?

Polis alımı başvuru şartlarıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Başvuru süreci geçtiğimiz gün başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından başvurularla ilgili detaylar adaylarla paylaşıldı. Detaylar arasında ise KPSS puan şartı ve son başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili detaylar yer alıyor. Peki, polislik başvuruları için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor. İşte, Polis alımı başvurularıyla ilgili detaylar…

POLİS ALIMI BAŞVURULARI İÇİN KPSS PUAN ŞARTLARI

Başvuru için lisan mezunu adayların 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunu adayların ise 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden(65,00) taban puan veya üzerinde puan almaları gerekiyor.

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak başvurular için yeterli olacak.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI SON TARİHİ

POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 14 Ekim (dahil)-25 Ekim (dahil) 2019 tarihleri arasında saat 23.59’e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

POLİS ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (Yüz otuz) 14 Ekim 2019 saat 09:00’dan 25 Ekim 2019 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “26. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır. b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.