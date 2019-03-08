polis akademisi nden kadın cinayetleri raporu

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Polis Akademisi Başkanlığı tarafından "Dünyada ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri" raporu yayınlandı. Raporda 2016-2017 ve 2018 verileri ve analizleri paylaşıldı.

Dünya sağlık örgütü verilerine göre farklı ülkelerde 1 yıl içerisinde öldürülen kadın oranlarında Guatemala 72 kadın cinayeti ile birinci sırada yer alırken, Brezilya 42kadın cinayeti ile ikinci sırada, Kolombiya ise 41 kadın cinayeti ile üçüncü sırada yer aldı. Rapora göre Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İspanya ile aynı oranda kadın cinayeti ile 22.sırada yer aldı. Türkiye 25 ülke içerisinde en az kadın cinayeti işlenen 4. dördüncü ülke oldu.

Dünyada en az kadın cinayeti Japonya olarak kayıtlara geçti. Japonya'da 1 yıl içerisinde yalnızca 2 kadın cinayete kurban gitti.

2016, 2017 ve 2018 yıllarında 726’sı polis, 206’sı jandarma kayıtlarına geçen toplam 932 kadın cinayeti işlenmiştir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.