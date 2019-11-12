Polis Akademisi PÖH alımında flaş bilgi! Saniyeler Düşürüldü! 25. dönem başvuru sonuçları

Polis Akademisi 2019 yılı en az lise mezunu polis özel harekat alımında süreç devam ediyor. EGM PÖH alımında çok sayıda aday parkura takıldı. PÖH alımında mülakatlar 1 Kasım itibari ile başladı. İşte detaylar, seçim aşamaları ile parkur ve sözlü mülakat soruları. Şimdi erkek adaylar 2020 yılı için PÖH alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. PÖH olmak için, başvuru yapacak adayların en az lise mezuniyetinin olması, Yapılacak olan fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlarda başarılı olması, Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim almış olması gerekiyor. İşte PÖH POMEM 25. dönem başvuru sonuçları.

İLK AŞAMA ÖN SAĞLIK VE EVRAK KONTROLÜ

Polis özel harekat alımında adaylar önce ön sağlık aşamasına ve evrak kontrolüne alınıyor. Bu aşamaları geçen adaylar parkura alınıyor.

25. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

1 KASIM'DA BAŞLADI

PÖH adayları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 1 Kasım'dan itibaren seçim aşamalarına alınacak. Seçim aşamalarına alınan adaylar önce ön sağlığa , daha sonra spora , son olarak da sözlü mülakata alınacak.

EN ÇOK ELENEN

Polis Özel Harekat alımında adaylar ön sağlık ve evrak kontrolü aşamalarını geçtikten sonra parkura alınıyor.

Akademi tarafından yayımlanan parkur şu şekilde;

PÖH SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI

Parkuru başarılı şekilde geçen adaylar sözlü mülakata girmeye hak kazanacak.

İşte sözlü mülakatta daha önce sorulmuş sorular:

-Toplumsal kurallar nelerdir

-Hukuk kurallarindan farki nedir

-Nato Nedir

-Neden Özel Harekat

-Avrupa birliğinin kavramı nedir

-Suç Nedir

-Birlikten Kuvvet Doğar

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-taşı delen damlanın büyüklüğü değil sürekliliğidir

-Atatürk ilke ve İnkilapları

-Marmaraya kıyısı olan 4 il

-Anayasa Mahkemesi Nedir

-Atatürk'ün Sanatı

-Ohal Veya Sıkı Yönetim Nedir

-Masumiyet Karinesi

-Aşık Atmak Deyimini Açıklayın.

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-Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü

-Toplumsal suc nedir

-Üzüm üzüme baka baka kararır

-Feto terör örgütü soruları

-terörün ülke üzerinde etkisi

-aile kavramı nedir?

-Tımar Sistemi nedir?

-Soğuk savaş nedir?

-Türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabelerin kronolojik sıralaması

-Arap bahari nedir

-Kaşgarlı Mahmut ve Şemsettin Sami kimdir

-Sanat bir toplumun bel kemiğidir sözünden ne anlıyorsunuz

-Kuvai milliyenin kurulmasinin sebebleri

-Türkiyenin avrupa birliği süreci

-dünyada hilal simgesi olan 5 ülke bayrağı

-mehmet akifin şiirlerinin temel konusu nedir ?

-1 dunya savasinda dunya devletlerin yasadigi sorunlarin osmanlinin menfaatine olan maddeler nelerdir ?

-anklav nedir ?

-Mülteci ve mübadele nedir

-Kaşgarlı Mahmut, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Şemsettin Saminin ortak özellikleri

-Kuvayi milliye nedir ?

– terör eylemleri nelerdir örneklerle açıklayınız

-ferman padişahinsa daglar bizimdir sozunu soyleyen şair halka göre asi midir yoksa kahramanmı aciklayiniz

-vatan ve milli edebiyat şairimiz kimdir

-Erozyon nedir

-Süleyman şah türbesi

SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE FİZİKİ YETERLİLİK SINAV TALİMATI

Sınav giriş belgelerine ilişkin yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 25. Dönem Özel Harekat Kadın Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

25. Dönem Özel Harekat POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat uygulanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.