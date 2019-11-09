Polis Akademisi'nden Polis, Jandarma ve Bekçi Alım Şartları Değişiklik Açıklaması

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan polis, jandarma ve bekçi alım başvuru şartlarındaki değişiklikler ile ilgili açıklama yayınlandı. İşte detaylar...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklama şöyle;

8 Kasım 2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre Başkanlığımıza bağlı eğitim kurumlarımız olan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) başvurularda, "şehit veya vazife malulü eş veya çocukları" tanımının kapsamı genişletilerek Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamındakilerin eş veya çocukları da dahil edilmiştir.

Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan "Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, tanımlar arasına "şehit veya vazife malulü eş veya çocukları" tanımı da eklenmiştir.

Emniyet Teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuruda bulunacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna eklemesi ve sınav esnasında belgenin aslını ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için; https://www.resmigazete.gov.tr/