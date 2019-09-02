Polis Akademisi Duyurdu! 2 Bin Polis 500 PÖH Alınacak

Polis Akademisi Başkanlığının resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan polis alımı yapılacağı ifade edildi. Bu bağlamda 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak.

25. DÖNEM POMEM

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM kapsamında özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun PÖH alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu alımların kadın adaylardan yapılacağı vurgulandı.

Söz konusu ilan henüz yayımlanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda iön başvuru tarihinin ve sınavlara ilişkin diğer esasların daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edileceği vurgulandı.

YAYIMLANAN RESMİ DUYURULAR

Polis alımına ilişkin yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

Önbaşvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir."

"Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir."

POMEM SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ

Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan bir duyuruda ise 3 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 19/1-3. Dönem Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavlarının tariherinin değiştiği belirtildi. 4 Eylül'de yapılması gereken sınavların 13 Eylül'de yapılacağı ifade edildi.

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