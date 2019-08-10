Polis Akademisi Başkanlığından POMEM, PMYO ve PAEM Duyurusu!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden POMEM, PAEM VE PMYO duyuruları yayımlandı. PAEM sınavı tarihi açıklandı ve bunun yanı sıra PMYO ile POMEM sınav sonuçlarına yer verildi. İşte detaylar.