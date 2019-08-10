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Polis Akademisi Başkanlığından POMEM, PMYO ve PAEM Duyurusu!
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Polis Akademisi Başkanlığından POMEM, PMYO ve PAEM Duyurusu!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden POMEM, PAEM VE PMYO duyuruları yayımlandı. PAEM sınavı tarihi açıklandı ve bunun yanı sıra PMYO ile POMEM sınav sonuçlarına yer verildi. İşte detaylar.

Polis Akademisi Başkanlığından POMEM, PMYO ve PAEM Duyurusu!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden POMEM, PAEM VE PMYO duyuruları yayımlandı. PAEM sınavı tarihi açıklandı ve bunun yanı sıra PMYO ile POMEM sınav sonuçlarına yer verildi. İşte detaylar.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:41
Polis Akademisi Başkanlığından POMEM, PMYO ve PAEM Duyurusu!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGMPolis Akademisi Başkanlığı web adresi "https://www.pa.edu.tr" üzerinden yayımlanan duyurular kapsamında PAEM sınav tarihi açıklandı.

Diğer yandan POMEM ve PMYO eğitim sonu sınav sonuçları yayımlandı.

Sonuçlara e- devlet üzerinden erişim sağlanabileceği duyuruldu ve PAEM sınav tarihi ise; "https://www.pa.edu.tr" web adresi üzerinde mevcuttur.

İŞTE YAYIMLANAN RESMİ DUYURULAR

PAEM Eğitim Sonu Sınavı Duyurusu

2018-2019 eğitim-öğretim yılında değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararı vb.) PAEM öğrencilerine Aday Komiser Yardımcısı Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Polis Akademisi Başkanlığında 02 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.

Söz konusu sınava katılacak öğrencilere sınav tarihleri ve tebliğ işlemleri Eğitim Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır.
Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav Sonuçları

22 Temmuz 2019 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde yapılan PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav sonuçları açıklanmıştır. 

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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