Polis Akademisi Başkanlığından POMEM, PMYO ve PAEM Duyurusu!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı web adresi "https://www.pa.edu.tr" üzerinden yayımlanan duyurular kapsamında PAEM sınav tarihi açıklandı.
Diğer yandan POMEM ve PMYO eğitim sonu sınav sonuçları yayımlandı.
Sonuçlara e- devlet üzerinden erişim sağlanabileceği duyuruldu ve PAEM sınav tarihi ise; "https://www.pa.edu.tr" web adresi üzerinde mevcuttur.
İŞTE YAYIMLANAN RESMİ DUYURULAR
PAEM Eğitim Sonu Sınavı Duyurusu
2018-2019 eğitim-öğretim yılında değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararı vb.) PAEM öğrencilerine Aday Komiser Yardımcısı Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Polis Akademisi Başkanlığında 02 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.
Söz konusu sınava katılacak öğrencilere sınav tarihleri ve tebliğ işlemleri Eğitim Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır.
Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.
PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav Sonuçları
22 Temmuz 2019 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde yapılan PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav sonuçları açıklanmıştır.
SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.
Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.
Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.
Instagram Sayfamız için Tıklayınız
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA