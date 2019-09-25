Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102389
ALTIN
277.098
DOLAR
5.6804
STERLIN
7.0285
EURO
6.2228
KPSS 70 Puanla Hemşire Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...
En Az Lise Mezunuysanız bu işe başvurabilirsiniz! 15 Bin TL Maaş, Ücrersiz ev, elektirik, su ve dahası...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet güvencesi 150 bin liraya çıkarıldı
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!

Polis affetmedi! Araçta sigara içenlere ceza yağdı

Aksaray'da polis ekiplerinin trafikte sigara yasağına ilişkin yaptığı uygulamada, araç içerisinde sigara içen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.

Polis affetmedi! Araçta sigara içenlere ceza yağdı

Aksaray'da polis ekiplerinin trafikte sigara yasağına ilişkin yaptığı uygulamada, araç içerisinde sigara içen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 13:46
Polis affetmedi! Araçta sigara içenlere ceza yağdı

Aksaray'da polis ekiplerinin trafikte sigara yasağına ilişkin yaptığı "dumansız araçlar" uygulamasında, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.

İl merkezindeki Ankara Caddesi'nde asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla yapılan denetimde, araçlarda sigara içilip içilmediği denetlendi.

Polis ekipleri, araç içerisinde sigara kullanıldığı tespit edilen otomobil ve hafif ticari araçları durdurdu.

Denetimde, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca 153'er lira para cezası uygulandı.

Ceza uygulanan sürücü ve yolcuların şaşkınlık yaşadığı görüldü.

BURSA'DA DA CEZA YAĞDI

Bursa Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.

Yeni uygulama kapsamında Trafik Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Siteler bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri hususî araçlarda sigara içilip içilmediği ile ilgili kontroller yaptı. Bazı sürücülere idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin uygulamaları esnasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi.

SÜRÜCÜLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de ABD ziyareti öncesinde sigara mücadelenin artacağını vurgulayarak "Bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle, şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz." diye konuşmuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Haber3

Anahtar Kelimeler:
polis affetmedi araçta sigara içenlere ceza yağdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank davasında hakim, avukata sordu: Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız?
Çiftlik Bank davasında hakim, avukata sordu: Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız?
KONDA'nın araştırmasına göre 'Hayallerim için ülkemden vazgeçerim' diyenlerin oranı yüzde 63
KONDA'nın araştırmasına göre 'Hayallerim için ülkemden vazgeçerim' diyenlerin oranı yüzde 63
Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı: 'Kayıtta mısın? Çekin beni'
Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı: 'Kayıtta mısın? Çekin beni'

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim