Polis adayları heyecanlı bekleyiş sürüyor: POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi (pa) Başkanlığı tarafından 26. Dönem POMEM ön başvuruları geçtiğimiz hafta alınarak ön başvuru işlemleri tamamlandı. Ön Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis adaylarının heyecanlı ve meraklı bekleyişi başladı. Başvurularını http://www.pa.edu.tr adresinden gerçekleştiren polis adayları, sonuçların açıklanacağı tarihi adeta dört gözle bekliyorlar.Peki, 26. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 26. Dönem POMEM ve 7 bin polis alımı ile ilgili merak edilenler ve detaylar...

Ekim tarihinde 26. Dönem POMEM kapsamında lisans mezunu, 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı için ön başvurular tamamlandı. Ön başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, bir sonraki süreci heyecanla beklemeye başladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından, POMEM başvuru sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden adaylara duyurulacak. İşte, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili detaylar.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İnternetten ön başvuru yapan adaylar, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. Ancak Polis Akademisi Başkanlığı sonuç tarihine yönelik herhangi bir detay paylaşmadı. Konuyla ilgili bilgiler resmi kaynaklardan geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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