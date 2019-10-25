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Polis 3 aydır peşindeydi! Kadın doktora suçüstü!

Nazilli Devlet Hastanesi’nde görevli kadın doktor E.Ç., aracında 60 bin liralık 71 gram metamfetamin maddesi ve hassat teraziyle yakalandı. E.Ç., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis 3 aydır peşindeydi! Kadın doktora suçüstü!

Nazilli Devlet Hastanesi’nde görevli kadın doktor E.Ç., aracında 60 bin liralık 71 gram metamfetamin maddesi ve hassat teraziyle yakalandı. E.Ç., adli kontrolle serbest bırakıldı.

25 Ekim 2019 Cuma 10:29
Polis 3 aydır peşindeydi! Kadın doktora suçüstü!

Yeni Asır gazetesinde yer alan haberde, Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor E.Ç, aracında dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu olarak tabir edilen piyasa değeri 60 bin liralık 71 gram metamfetamin, uyuşturucuyu tartmak için hassas terazi, 2 adet silah ve 18 adet fişekle yakalandı.

Narkotik ekiplerinin 3 aydır takip ettiği E.Ç, suçlamaları inkar etmesine rağmen, çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanacak.

ÜÇ AYDIR TAKİP EDİLİYORDU

Nazilli Devlet Hastanesi'nde üç yıldır pratisyen hekim olan bir çocuk annesi E.Ç, uyuşturucu sattığı iddiasıyla Aydın Narkotik Şube ekiplerince takibe alındı. Üç aydır telefonları dinlenen E.Ç için narkotik ekipleri dün düğmeye bastı. Doktor E.Ç, 34 KC 3591 plakalı aracıyla, çocuğunun bakıcısı olduğu öğrenilen K.D. ile sevgilisi S.D. de 09 NF 004 plakalı araç ile Nazilli'den Aydın'a yola çıktılar. Aydın Narkotik Timleri, Efeler ilçesi Umurlu mahallesinde aracın önünü kesti. Narkotik köpekleriyle arama yapan polisler, aracında 71 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu ile bunu tartmada kullanılan hassas teraziyi buldu. Diğer araçta ise 2 silah ve 18 fişek ele geçirildi.

'SADECE KULLANIYORUM'

Emniyete getirilen doktor, bakıcı ve sevgilisi, suçlamaları kabul etmedi. Doktor, uyuşturucuyu psikolojik sorunları olduğu için kullandığını söyledi. Bakıcı K.D. ile sevgilisi ise uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia etti. Çıkarıldıkları mahkemede Dr. E.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satmaktan yargılanacak doktorun, metamfetamini sosyal medya üzerinden de pazarladığı ortaya çıktı. Van'da görev yaptığı dönemde uyuşturucuya geçit vermeyen Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Narkotik Şube ekibini başarısından dolayı kutladı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yeni Asır

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polis aydır peşindeydi kadın doktora suçüstü
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