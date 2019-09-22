PÖH alımında KPSS Puanı düşük Olanlar Dikkat!

Polis Akademisi 2019 yılı özel harekat polisi alımı başvurusu devam ediyor. Başvuru devam ederken , KPSS 'si düşük olan PÖH adaylarına önemli bir uyarı geldi. PÖH alımını büyük bir heyecanla bekleyen adaylara büyük müjde geldi. PÖH alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre 25. Dönem POMEM kapsamda PÖH olarak yetiştirilmek üzere lise mezunu veya dengi okul mezunları arasından veya Ön Lisans ve Lisans mezunları arasından 500 kişilik kadro ile polis alımı yapılacak. Söz konusu 2019 PÖH alımı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir operasyon birimi olarak biliniyor.​

ÖZEL HAREKAT ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Özel harekat öğrenci adayları, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek. Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alınacak.

Özel harekat öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda, lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65, önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65, lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor.

Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından lise mezunu olanların 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az 52, önlisans mezunlarının 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 52, lisans mezunlarının da 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az 48 puan almaları gerekiyor.

Özel harekat öğrenci adaylığına başvuran adayda ayrıca 162 santimden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması şartı aranıyor.

Adaylarda aranan şartların tamamı Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde "www.pa.edu.tr" yer alıyor.

KONTENJAN AZ

En az 2-3 binlik bir alım beklenirken 500 kişilik özel harekat alımı kadın adayların tepkisine neden oldu. Yıllardır bekledikleri alımda kadınların işi zorlaştı.

KPSS PUAN SINIRI

PÖH alımına başvuru yapacak lisans mezunlarında 60, ön lisans ve lise mezunlarında 65 KPSS şartı aranmaktadır. On binlerce adayın KPSS puanı düşürülsün tepkileri devam ediyor.

PÖH PUAN HESAPLAMA

Polis özel harekat alımı mülakat aşamalarından sonra atamaya hak kazanan adaylar, puan sıralamasına göre belirlenecek. KPSS puanı, spor puanı ve mülakat puanı hesaplanacak ve adayların başarı puanı bellli olacak. Hesaplama yapılırken KPSS puanının yüzde 25 'i, spor puanının yüzde 25 'i , sözlü mülakat puanının ise yüzde 50 'si alınır.

PUANI DÜŞÜK OLANLAR DİKKAT

Bu hesaplamaya bakacak olursak , en önemli aşamanın sözlü mülakat aşaması olduğu görülmektedir. Ancak spor ve KPSS puanının da etkisi büyük. Alım sayısı az olduğu için 0,25 puanın bile önemi büyük. Bu nedenle KPSS 'siz düşük olan adayların spor ve sözlüde ellerinden gelen her şeyi yapması gerekmektedir. Örnek olarak vermek gerekirse KPSS 'siz 70 olan bir kişi sporda 90 yaparsa, KPSS 'siz 90 ama sporda 70 yapan biri ile eşit şekilde sözlü mülakata girecek. Bu nedenle adayların parkura şimdiden yoğun şekilde hazırlanması gerekmektedir.

KİMLER PÖH BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Söz konusu 2019 PÖH alımı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Bu kapsamda en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

25. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKAT SINAVINA DAİR DUYURU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem

POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındakim yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

PÖH BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; sabıka ve sicil kaydı temiz olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

PÖH MAAŞLARI NE KADAR?

Belirlenen enflasyon oranına göre 2019 PÖH maaşları 350 TL gibi bir artış gösterdi. 2019 Aralık ayında 4823 TL maaş alan özel harekat çalışanları Ocak 2019 ayında ise yaklaşık 5155 TL maaş alacaklardır. Bu artışın miktarı ise 8/1 unvan derecesine sahip kişiler için belirlenmiştir. Maaşı daha yüksek olan kişilere daha fazla zam yapılmış olup alınan maaşlar en unvan derecesinde aynı değildir. O yüzden yüksek unvan ve dereceye sahip kişilerin kendi maaşları üzerinden hesaplama yapmaları gerekmektedir. Hesaplama yaparken yukarıdaki örneği göz önüne alabilirsiniz. 2019 PÖH maaşları zamlı hali bu şekildedir.

POLİS ÖZEL HAREKAT NEDİR?

Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir operasyon birimi olarak biliniyor.

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