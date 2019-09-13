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PÖH alımı 2019 yılında ne zaman yapılacak, şartlar neler?

PÖH alımını büyük bir heyecanla bekleyen adaylara büyük müjde geldi. PÖH alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre 25. Dönem POMEM kapsamda PÖH olarak yetiştirilmek üzere lise mezunu veya dengi okul mezunları arasından veya Ön Lisans ve Lisans mezunları arasından 500 kişilik kadro ile polis alımı yapılacak.

PÖH alımı 2019 yılında ne zaman yapılacak, şartlar neler?

PÖH alımını büyük bir heyecanla bekleyen adaylara büyük müjde geldi. PÖH alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre 25. Dönem POMEM kapsamda PÖH olarak yetiştirilmek üzere lise mezunu veya dengi okul mezunları arasından veya Ön Lisans ve Lisans mezunları arasından 500 kişilik kadro ile polis alımı yapılacak.

13 Eylül 2019 Cuma 00:10
PÖH alımı 2019 yılında ne zaman yapılacak, şartlar neler?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelen ilana göre lise mezunu Polis Özel Harekat alımı ve 2019 2020 yılı eğitim yılı için Komiser yardımcısı alınacak. Söz konusu 2019 PÖH alımı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir.

500 PÖH ALIMI:

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre 25. Dönem POMEM kapsamda PÖH olarak yetiştirilmek üzere lise mezunu veya dengi okul mezunları arasından veya Ön Lisans ve Lisans mezunları arasından 500 kişilik kadro ile polis alımı yapılacak.

KİMLER PÖH BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Söz konusu 2019 PÖH alımı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Bu kapsamda en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

PÖH İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

25. Dönem POMEM PÖH alımı için Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

25. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKAT SINAVINA DAİR DUYURU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındakim yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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