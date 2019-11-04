PÖH 25. dönem parkur ve sözlü mülakat soruları ve başvuru sonuçları! EGM 3 bin yeni PÖH alımı yapacak mı?

EGM tarafından PÖH 2020 yılında PÖH alımı yapılması için açıklama merakla bekleniyor. Adaylar PÖH olmak için internette devamlı araştırma yapıyor. Bu bağlamda önceki dönem için PÖH alımında süreç başlıyor. Polis Akademisi Başkanlığı 2019 yılı polis özel harekat alımı için seçim aşamaları süreçleri başladı. Akademi, özel harekat polisi almak için on binlerce adayı mülakatlara alacak. Ön sağlık, spor ve sözlü mülakata girecek adaylar , PÖH olmak için ter dökecek. Peki PÖH 25. dönem parkur ve sözlü mülakat soruları nedir? PÖH 25. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detayları haberimizde verdik.

2020 YILINDA 3 BİN PÖH ALIMI YAPILACAK MI?

Son olarak erkek PÖH alımı için 2020 yılında 3 bin kişilik yeni ilan açıklanıp açıklanmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya üzerinden bu konuda paylaşımlar yapıldığı belirtilmekte. Bu konuda resmi olarak Polis Akademisi resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaları dikkate almaları daha isabetli olabileceğini düşünmekteyiz. 26. Dönem POMEM alımı başvurularında son gelişmeler, 25. Dönem POMEM 500 polis alımı başvuru sonuçlarını ve 2020 yılı polis alımı son gelişmeleri kpsscafe.com.tr'den takip edebilirsiniz.

POLİS AKADEMİSİ DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda PÖH alımı ön sağlık, spor ve sözlü mülakat hakkında şu ifadelere yer verildi:

"25. Dönem Özel Harekat Kadın Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

25. Dönem Özel Harekat POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat uygulanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE FİZİKİ YETERLİLİK SINAV TALİMATI

Sınav giriş belgelerine ilişkin yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 25. Dönem Özel Harekat Kadın Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

25. Dönem Özel Harekat POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat uygulanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

25. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

1 KASIM'DA BAŞLADI

PÖH adayları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 1 Kasım'dan itibaren seçim aşamalarına alınacak. Seçim aşamalarına alınan adaylar önce ön sağlığa , daha sonra spora , son olarak da sözlü mülakata alınacak.

PARKUR

Akademi tarafından yayımlanan parkur şu şekilde;

PÖH SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI

Adaylar yukarıdaki parkura alınacak. Parkuru başarılı şekilde geçen adaylar sözlü mülakata girmeye hak kazanacak.

İşte sözlü mülakatta daha önce sorulmuş sorular:

-Toplumsal kurallar nelerdir

-Hukuk kurallarindan farki nedir

-Nato Nedir

-Neden Özel Harekat

-Avrupa birliğinin kavramı nedir

-Suç Nedir

-Birlikten Kuvvet Doğar

-kel olan ayşe teyzesinin saçıyla övünür sözünü açıkla

-taşı delen damlanın büyüklüğü değil sürekliliğidir

-Atatürk ilke ve İnkilapları

-Marmaraya kıyısı olan 4 il

-Anayasa Mahkemesi Nedir

-Atatürk'ün Sanatı

-Ohal Veya Sıkı Yönetim Nedir

-Masumiyet Karinesi

-Aşık Atmak Deyimini Açıklayın.

-kolluk kuvveti deyince aklınıza ne geliyor

-Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü

-Toplumsal suc nedir

-Üzüm üzüme baka baka kararır

-Feto terör örgütü soruları

-terörün ülke üzerinde etkisi

-aile kavramı nedir?

-Tımar Sistemi nedir?

-Soğuk savaş nedir?

-Türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabelerin kronolojik sıralaması

-Arap bahari nedir

-Kaşgarlı Mahmut ve Şemsettin Sami kimdir

-Sanat bir toplumun bel kemiğidir sözünden ne anlıyorsunuz

-Kuvai milliyenin kurulmasinin sebebleri

-Türkiyenin avrupa birliği süreci

-dünyada hilal simgesi olan 5 ülke bayrağı

-mehmet akifin şiirlerinin temel konusu nedir ?

-1 dunya savasinda dunya devletlerin yasadigi sorunlarin osmanlinin menfaatine olan maddeler nelerdir ?

-anklav nedir ?

-Mülteci ve mübadele nedir

-Kaşgarlı Mahmut, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Şemsettin Saminin ortak özellikleri

-Kuvayi milliye nedir ?

– terör eylemleri nelerdir örneklerle açıklayınız

-ferman padişahinsa daglar bizimdir sozunu soyleyen şair halka göre asi midir yoksa kahramanmı aciklayiniz

-vatan ve milli edebiyat şairimiz kimdir

-Erozyon nedir

-Süleyman şah türbesi nerededir?

PÖH NASIL OLUNUR?

PÖH olarak görev yapmak isteyenler, PMYO öğrenciliği sırasında özel harekat polisi olarak görev yapmak istediğini belirtebilir. Polislik mesleğini sürdüren kişiler ise görevine PÖH olarak devam etmek istediği yönünde başvuruda bulunabiliyor. Düzenlenen yasa ile birlikte polis olarak görev yapanlar, PÖH birimlerine geçebilecek. Yayınlanan 671 numaralı KHK'nın PÖH olmayı kolaylaştıran maddesi ise şu şekilde: "Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak ve terhis tarihinden itibaren otuz altı aydan fazla süre geçmemiş olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir." PÖH Olma Şartları 28 yaşından gün almamış olmak, Başvuru yapacak adayın terhis olduğu tarih ile başvuru yaptığı tarih arasında en az 3 yıl süre bulunması, Başvuru yapacak adayların en az lise mezuniyetinin olması, Yapılacak olan fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlarda başarılı olması, Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim almış olmak.

Kadroda görevli bir polis memuru iken özel harekat polisi olmak için aranan şartlardır. Polis Özel Harekat birliği polis teşkilatımızın gurur kaynaklarındandır. Bu birlikte yer almak oldukça zor bir eğitim sürecinin sonunda olmaktadır ve başarıyla bir polis özel harekatçı olmanız durumunda da çok zor görevlere verilirsiniz. Bu yüzden özel harekat polisi olmak istiyorum demeden önce bir çok iyi düşünmeniz ve sonucunda karar vermeniz yararınıza olacaktır. Çünkü neredeyse adayların yarısı eğitim sürecinde özel harekat polisi olmaktan vazgeçmektedirler.

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