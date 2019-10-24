PMYO sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar son olarak mülakatlara katıldı. Mülakatların ardından PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanır sorusu merak edilmeye başlandı. İşte merak edilen bilgiler...

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO mülakat sonuçları "http://www.pa.edu.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı dair bir duyuru yapılmadı. Duyuru yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacak.

PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar son olarak mülakatlara katıldı. Mülakatların ardından PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanır sorusu merak edilmeye başlandı. İşte merak edilen bilgiler...

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO mülakat sonuçları "http://www.pa.edu.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı dair bir duyuru yapılmadı. Duyuru yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacak.

FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziksel Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak; Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziksel yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziksel yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.