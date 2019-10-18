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PMYO sonuçları için geri sayım sürüyor! PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru alımı yapılacak. Son olarak adaylar mülakata katıldı. Mülakatların ardından gözler PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna çevrildi. İşte PMYO mülakat sonuçlarına dair merak edilen bilgiler... .

PMYO sonuçları için geri sayım sürüyor! PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru alımı yapılacak. Son olarak adaylar mülakata katıldı. Mülakatların ardından gözler PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna çevrildi. İşte PMYO mülakat sonuçlarına dair merak edilen bilgiler... .

18 Ekim 2019 Cuma 08:53
PMYO sonuçları için geri sayım sürüyor! PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Yüksekokulları'na 2500 polis adayı alımı yapılacağı bir süre önce duyurulmuştu. Ardından mülakat aşamalarına geçilmiş ve adaylar mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulmuştu. Mülakatların ardından PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO mülakat sonuçları "http://www.pa.edu.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı dair bir duyuru yapılmadı. Duyuru yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacak.

Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziksel Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak; Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziksel yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziksel yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

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