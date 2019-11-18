PMYO Polis memuru alımı sınav tarihi belli oldu! PMYO başvuru şartları neler?

Türkiye genelinde binlerce adaya 2020 yılında polis olma hayali kuruyor. Lise mezunu adaylar arasından PMYO'lara polis memuru alımı gerçekleştirilecek olması en az lise mezunu olan adayları heyecanlandırdı. Adaylar merakla PMYO başvuru şartları ve tarihlerini araştırdı.

2020 POLİS MEMURU ALIMI

Her yıl olduğu gibi bu yılda Polis Meslek Yüksek Okulları tarafından 2250 erkek ve 250 kadın polis memuru alımı gerçekleştirilecek. 2020 yılında da binlerce aday arasından toplamda 2 bin 500 kişi polis olma hayallerine kavuşacak.

En az lise mezunu adaylar 2020 yılında ÖSYM tarafındna gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan TYT puanı ile polis alımına başvuru yapma imkanını yakalayacak. Adayların TYT 'de aldıkları ham puan dikkate alınacak ve adaylar bu puanla seçim aşamalarına çağrılacak.

TYT BAŞVURU TARİHİ

2020 yılında PMYO adaylarının gireceği YKS'nin ilk oturumu olan TYT 'ye başvurular 6 Şubat 2020 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2020 tarihinde sona erecek. 2020 Yılı Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak. Sınav 10.15 'te başlayacak. PMYO polis alımına başvuru yapacak adayların TYT 'den en az 250 ham puan almış olması gerekmektedir. PMYO başvuru yapmak isteyen adayların sağlaması gereken başvuru şartları ise şöyle:

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (250,000) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,000) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)



ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2019) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,



h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.