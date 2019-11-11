Plastik Atıklar Kripto Parayla Dönüşüyor!

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı çerçevesinde desteklenen ve plastik atıkların yol açtığı kirliliğe çözüm bulmayı hedefleyen PlasticTwist dijital platformu, sıfırdan plastik üretimi yerine; ucuz, kolay ulaşılabilir ve yeniden üretilebilir plastiği değerli hâle getirmeyi amaçlıyor. Blok zinciri sistemini kullanan PLASTIC TOKEN isimli dijital teşvik aracıyla plastiğin yeniden kullanımını kazançlı hâle getiren platform, plastiğe “değer” atfederek bir “Bilgi ve Pazaryeri” imkanı sunuyor.

Plastic Twist dijital platformunun tanıtımı, üretim ve imalat sanayicileri, bilişimciler, çevre ve finans kuruluşları, yerel yönetim ve akademisyenlerin katılımıyla İstanbul Pera Müzesi’nde gerçekleştirildi.

PlasticTwist’in dokuz Avrupa ortağından biri olarak projenin Türkiye’de yürütücülüğünü yapan Ar-Ge ve İnovasyon danışmanlık kuruluşu TAGES’in CEO’u Leyla Arsan, plastiği, bilişim teknolojisiyle katma değeri yüksek bir malzemeye dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi. Arsan, bu sayede atıkların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünden değer yaratıp, bu değerle döngüsel ekonomiye katkı sağlanabileceğini ifade etti.

OCAK 2020’DE BAŞLIYOR

Leyla Arsan PlasticTwist dijital platformu hakkında şu bilgileri verdi:

“Ocak 2020’de PlasticTwist dijital platformunu açıyoruz ve ilk para teklifi olarak Plastik Token’ları piyasaya sürmek üzere ödül bazlı kitlesel fonlama kampanyamızı başlatıyoruz. Plastik değer zincirindeki kimyasal ve plastik üreticileri, hızlı tüketim ürünleri şirketleri, perakendeciler, tüketiciler, atık yönetimi şirketleri, geri dönüşüm tesisleri, tüketiciler ve kanun yapıcılar gibi tüm tarafların aynı sistemin içinde birbirini görebildikleri bir yapı söz konusu. Plastik atıkla tasarım ya da ürün yapanlar veya satanlar, fikir ve projeleri olup işbirliği ve bilgi isteyenler, plastik atık veya plastik atıkla üretilmiş ürün satın almak isteyenler, değiş tokuş yapmak isteyenler, kısacası plastik atıkları değerlendirerek sıfır atıklı bir yaşamın parçası olmak isteyenler bu platforma üye olacaklar. Türkiye’de yakın bir dönemde sistem oluştuğunda vatandaşların ayrıştırdığı her plastik kendisine avantaj sağlayacak. Gelecek olan kitlesel fonlama ile PlasticTwist platformu ve buna bağlı teşvik aracı olarak çalışacak Plastik Token da devreye girmiş olacak. Tüm Avrupa çapında başlayacak olan bu sisteme Türkiye’den herkes katılabilecek.”

TÜRKİYE’DEKİ DÜZENLEMELER BEKLENİYOR

Türkiye’nin kripto paralar ve Blok zinciri üzerindeki hizmet tokenları için stratejilerin eyleme geçmeye başladığına dikkat çeken Arsan, “Merkez Bankası ve SPK’nın da bu işe el atarak sistemi devreye sokacağının sinyallerini alıyoruz. Bu platform ve teşvik aracıyla, birçok sorunun çözümü olarak yeni iş modellerinin oluşacağını öngörüyorum. Bunun için ülkemizde düzenlemelerin bir an önce devreye girmesi bu iş modellerinin hayata geçmesini hızlandıracak.

Örneğin PET şişe depozito sistemi, Kırklareli Valiliği’nin başlattığı dönüşüm kartı ve para puan sistemi, İBB’nin PET şişelerle kart yükleme gibi mevcut projelerinin Plastik Token ile uygulanması, sistemin hızla çok daha geniş kitlelere yayılmasını sağlayacak. Plastik Token’lı ödül bazlı sistemler devreye girdiğinde, hem toplum davranışları hem de çevre üzerinde hızla etkisini göreceğiz. Bu platform ile Dijital ve Sosyal Dönüşümü de hızlandırmış oluyoruz. “dedi.

DİJİTAL CÜZDAN IOS VE ANDROİD’TE

Lansmanda, IOS ve Android platformda geçici kullanıma açılan sistemi deneyen katılımcılar, plastik atıkları ürün ve iş fikrine dönüştüren 5 yenilikçi fikir arasından en çok yatırım yapılmasını öngördükleri fikirleri Plastik Token göndererek oyladı. En fazla Plastik Token alarak birinci olan proje ödüllendirildi. Plastik Token’lar, PlasticTwist dijital platformu ile IOS ve ANDROİD uygulamanın Ocak 2020’de piyasaya açılmasıyla kullanılabilecek.

ÖDÜL VE KAZANÇ

PlasticTwist dijital platformunda, kullanım sonrası plastik atığın nasıl değerlendiği ve döngüsel ekonomiye hangi noktada yeniden dahil edildiği de takip edilebiliyor. Sistem ayrıca, tarafların TOKEN kazanımıyla, hizmet veya ürünlerde indirim, kazanç ve ödül sağlayabiliyor; farklı işbirliklerine esnek, işlevsel ve pratik bir şekilde uyarlanabiliyor.

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