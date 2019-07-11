PKK'dan Bombalı Saldırı Yaralı Bekçilerimiz Var!

Edinilen bilgiye göre; Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 bekçinin yaralandığı açıklandı.

Düzenlenen saldırı Cizre ilçesi merkezi Cumhuriyet Meydanı İdil Caddesi'nde meydana geldi. Teröristler önceden çöp konteynerine koydukları uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Cizre emniyet müdürlüğünde görevli 3 bekçi yaralanırken, yaralı bekçiler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

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