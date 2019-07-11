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PKK'dan Bombalı Saldırı Yaralı Bekçilerimiz Var!
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PKK'dan Bombalı Saldırı Yaralı Bekçilerimiz Var!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 3 bekçi yaralandı. Yaralı bekçiler devlet hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

PKK'dan Bombalı Saldırı Yaralı Bekçilerimiz Var!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 3 bekçi yaralandı. Yaralı bekçiler devlet hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:37
PKK'dan Bombalı Saldırı Yaralı Bekçilerimiz Var!

Edinilen bilgiye göre; Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 bekçinin yaralandığı açıklandı.

Düzenlenen saldırı Cizre ilçesi merkezi Cumhuriyet Meydanı İdil Caddesi'nde meydana geldi. Teröristler önceden çöp konteynerine koydukları uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Cizre emniyet müdürlüğünde görevli 3 bekçi yaralanırken, yaralı bekçiler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

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