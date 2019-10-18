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Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalışan 7 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 7 kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilere pirinç alaşımı tozunu, altın tozu diye satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalışan 7 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 7 kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilere pirinç alaşımı tozunu, altın tozu diye satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

18 Ekim 2019 Cuma 06:48
Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalışan 7 kişi gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden pirinç alaşımı tozunu, altın tozu diye satmaya çalışarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fizikin takibin ardından jandarma ekipleri, O.A. ile alıcı gibi iletişime geçti.

Jandarma personeli, ilçede bir parkta buluştukları O.A, S.E ve H.K ile sahte altın tozu alışverişinde bulundu.

Alışverişin ardından düzenlenen operasyonda satıcılar ile jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamacanın ardından, jandarma ekipleri O.A, S.E, H.K, M.K, D.K, Z.K. ve Ü.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerilerinde ve ellerindeki çuvallarda yapılan aramada, 3 kiloya yakın altın tozu süsü verilmiş pirinç alaşımı tozu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalışan 7 kişi gözaltına alındı https://t.co/mDGzhQKiKM pic.twitter.com/KSAzCLXbJ4

— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 17, 2019

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.10.2019 15:20
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pirinç alaşımı tozunu altın tozu diye satmaya çalışan kişi gözaltına alındı
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