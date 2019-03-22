Peş peşe korkutan depremler!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre bölgede 3.7, 3,8 ve 3.9 büyüklüğünde üç deprem daha oldu.