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Peruk gitti, başörtüsü geldi!

Bursa'da 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertkil, 1050 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına başörtüsü ile çıktı.

Peruk gitti, başörtüsü geldi!

Bursa'da 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertkil, 1050 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına başörtüsü ile çıktı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:56
Peruk gitti, başörtüsü geldi!

Bursa'da 'Ponzi' olarak bilinen, 'birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama' yöntemiyle 75 kişinin 13 milyon lirasını dolandırdıkları öne sürülen 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan bazı sanıklar, tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı.

Hakkında 1050 yıla kadar hapis cezası talep edilen ve peruk takıp görünümünü değiştirerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 'Ponzi Arzu' lakaplı ev hapsindeki 39 yaşındaki Arzu Mertkil duruşmada başörtüsü takarak hazır bulundu.

Sanık Mertkil, önceki savunmalarını tekrar etti.

18 PERUKLA YAKALANMIŞTI

Dolandırıldıklarını ve paralarını geri alamadıklarını öne süren müştekiler, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mertkil'in ev hapsinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcılığına gönderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Görüştüğü kişileri 'birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama' vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat 2017'de kendisine ait olmayan ehliyet, kimlik ve 18 perukla yakalanmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, mayıs ayında yurt dışına çıkış yasağı getirdiği Mertkil'in ev hapsi tedbiriyle tahliyesine hükmetmişti.

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