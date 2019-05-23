personel alımında mülakata dava açıldı

Sendikanın resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı, “Dava dilekçesinde Türkiye’de ‘sözlü’ sınavla güçlü bir zümreye, topluluğa veya isme yakınlığının tercih edildiğinin malum olduğu belirtildi. Ayrıca mevcut düzenlemeler ile alımlarda süreklilik arz eden belli kriterler ortaya konulmayarak kişiler arası eşitsizliğe yol açabilecek ilan ve alımların da yapılabileceğine dikkat çekildi. ilekçede idare tarafından eşitlik, adalet, çalışma barışı, kariyer ve liyakat ilkelerine uyulmaksızın yürürlüğe konulan giren Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İle Sözlü Sınav Usul ve Esasları’nın yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi talep edildi”

Açılan dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci mülakatın kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek “ Sağlık Personeli alımında mülakatı getirmek son derece yanlıştır. Çünkü mülakat kamuda kul hakkını yendiği, adaletsizliğin uygulandığı bir sistemdir. Torpilin diğer adıdır. Atanmak isteyen gençlerinde bu konuda günlerdir gösterdikleri tepkide mülakatın ne kadar yanlış olduğunu anlatmaya yeterlidir. Biz Türk Sağlık-Sen olarak mülakatın hayata geçmemesi, personel alımlarında uygulanmaması için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu anlamda da Danıştay’da davamızı açtık. Umarız hiç kimse mağdur olmadan bu yanlış bir an önce yüksek mahkemeden döner” diye konuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)