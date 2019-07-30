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Pendik'teki trafik magandaları için karar verildi

Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.

Pendik'teki trafik magandaları için karar verildi

Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.

30 Temmuz 2019 Salı 15:41
Pendik'teki trafik magandaları için karar verildi

Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıktı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel ile avukatları katıldı. Duruşmada, Yunus Emre Bahçıvan, hamile eşi Ayfer Bahçıvan ve avukatı da hazır bulundu. 

Mahkeme, olaya ilişkin delillerin güvence altına alındığı ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyelerine karar verdi.

HAMİLE KADIN TAHLİYE KARARI SONRASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.  Kararın ardından, 7 aylık hamile olan Ayfer Bahçıvan adliyede gözyaşı döktü. 

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