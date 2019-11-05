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Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında gizlilik talebine ret

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu otomobile saldırdıkları gerekçesiyle haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşlerin yargılandığı davada sanıkların avukatı Devrim Dinç, duruşmanın kapalı oturumda görülmesini istedi. Mahkeme talebi reddetti.

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında gizlilik talebine ret

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu otomobile saldırdıkları gerekçesiyle haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşlerin yargılandığı davada sanıkların avukatı Devrim Dinç, duruşmanın kapalı oturumda görülmesini istedi. Mahkeme talebi reddetti.

05 Kasım 2019 Salı 16:30
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında gizlilik talebine ret

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin Sel ve müştekilerden Yunus Emre Bahçıvan ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmaya katılmak istediğini belirten Ali Turabi Doğanay, "Ben bu olayı basından öğrendim, gördüğüm şiddetten etkilendim, bu nedenle katılma talebinde bulunuyorum" dedi.

Sanıkların avukatı Devrim Dinç, olaya ilişkin haberlerden sonra müvekkillerinin işyerinin saldırıya uğradığını, özel hayatlarının ihlal edildiğini, çocuklarına garip garip mesajlar geldiğini belirterek, duruşmanın kapalı oturumda görülmesini istedi.

Müştekilerin avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan, gizli duruşma yapılmasını gerektirecek bir neden olmadığını belirterek, sanık avukatının duruşmanın kapalı oturumda görülmesi talebinin reddini istedi.

'Aracın zararı giderildi'

Mahkeme, genel ahlak ve kamu güvenliğini gerekli kılan bir durumun söz konusu olmadığını gerekçe göstererek, sanık avukatının duruşmanın kapalı yapılması talebinin reddine karar verdi. 

Söz alan sanıkların avukatı Devrim Dinç, müştekilerin kullandığı aracın sahibi olan şirkete 10 bin 620 lira ödediklerini belirterek, aracın zararının giderildiğini söyledi.

Sanıklar hakkında yeni suç duyurusu

Sanıklar hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından yeni bir suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, bu davanın yeni soruşturmanın sonucuna kadar bekletilmesini istedi.

Müvekkillerinin olaydan sonra psikolojik tedavi gördüklerini avukat Yavuzarslan, "Bu yönde yapmış oldukları harcamalar vardır. Hem maddi hem de manevi zararları vardır. Maddi zarar yönünden bir belirleme yapmadık, ayrıca bir tazminat davasının konusu olabilir" dedi. 

Sanıkların avukatı Devrim Dinç de suç duyurusuna konu yapılan suçlamalarda müvekkilleri hakkında takipsizlik kararı verildiğini söyledi. Suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesi ile Ali Turabi Doğanay'ın katılma talebinin reddine karar veren mahkeme, müştekilerin sanıklar hakkında yaptıkları yeni suç duyurusuna ilişkin dosyanın bir örneğinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in, Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracı darp ederek aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyor. Şüpheli Hüseyin Sel'in de aracı müştekilerin aracının önüne kırarak durdurmaya zorladığı bilgisine yer verilen iddianamede, her iki kardeşin de, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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pendik te hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında gizlilik talebine ret
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