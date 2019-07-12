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Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar hakkındaki iddianame kabul edildi

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan ve Hüseyin Sel hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar hakkındaki iddianame kabul edildi

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan ve Hüseyin Sel hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği mahkemece kabul edildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:38
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar hakkındaki iddianame kabul edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, hazırladığı tensip zaptında sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, davaya ilişkin ilk duruşmanın da 30 Temmuz Salı günü yapılmasını kararlaştırdı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel'in 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma', 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 5 yıl dörder aydan yirmişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. 

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pendik te hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar hakkındaki iddianame kabul edildi
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