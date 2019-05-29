Pençe Harekâtı'ndan Acı Haber 2 asker şehit oldu!

Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Harekâtı'nda yaralanan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık, operasyon kapsamında 15 PKK'lının da etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan bilgilendirmede, Hakurk bölgesinde 27 Mayıs Pazartesi başlatılan Pençe Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Harekatta EYP patlamasında yaralanan iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, PKK’lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.

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