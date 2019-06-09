Pençe Harekatı’nda EYP Üretim Yeri İmha Edildi

Açıklamada, “Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtında terör örgütü PKK tarafından EYP üretim yeri olarak kullanıldığı tespit edilen mağara ve sığınaklar imha edildi” denildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)