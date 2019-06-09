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Pençe Harekatı’nda EYP Üretim Yeri İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pençe Harekatı kapsamında bölücü terör örgütünün EYP üretim yerinin imha edildiği bildirildi.

Pençe Harekatı’nda EYP Üretim Yeri İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pençe Harekatı kapsamında bölücü terör örgütünün EYP üretim yerinin imha edildiği bildirildi.

09 Haziran 2019 Pazar 20:48
Pençe Harekatı’nda EYP Üretim Yeri İmha Edildi

 Açıklamada, “Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtında terör örgütü PKK tarafından EYP üretim yeri olarak kullanıldığı tespit edilen mağara ve sığınaklar imha edildi” denildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

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