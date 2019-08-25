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Pençe Harekatı'ndan acı haber: 3 şehit, 7 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 7 askerin de yaralandığını açıkladı.

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 3 şehit, 7 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 7 askerin de yaralandığını açıkladı.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:51
Pençe Harekatı'ndan acı haber: 3 şehit, 7 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Avaşin ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe Harekâtı başlatıldı. Harekâtın kapsamı genişletilerek 12 Temmuz'da yine Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki terör hedeflerine yönelik Pençe 2 Harekâtı başlatıldı. Karadan ve havadan sürdürülen 2 harekât kapsamında, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu toplam 80 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda sığınak, barınak, silah mevzi ve mağara da imha edildi.



TSK, sınır güvenliğini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Ağustos'ta ise bu kez Şırnak ile Hakkari'nin karşısında bulunan Irak'ın Haftanin ve Sinat bölgelerine Pençe 3 Harekâtı başlattı. Kara havacılık unsurları, Türk Hava Kuvvetleri jetleri ile İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı harekât kapsamında 9 terörist etkisiz hale getirilirken, silah mevzi, barınak ve mağaralar imha edildi.

Operasyonun sürdüğü bölgenin karşısında bulunan Şırnak'ta ise helikopter trafiği yaşandı. Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan havalanan çok sayıda ATAK ve Sikorsky helikopterlerin operasyonun yürütüldüğü Haftanin ve Sinat bölgelerine uçtuğu görülürken, terör hedeflerinin vurulduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 25.08.2019 13:08
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